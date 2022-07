Die FCB-Spieler in der Einzelkritik – Bügeleisen, Knallköpfe – und die Hände von Marwin Hitz Der Torhüter des FC Basel sorgt dafür, dass Rotblau in Belfast keinen siedend heissen Abend erlebt. Er ist damit der Beste in einer eher bescheidenen Equipe. Oliver Gut Tilman Pauls

Pariert gegen McMurray und hält damit das Remis: Marwin Hitz. Foto: Freshfocus

Marwin Hitz: 5

Könnte bereits nach 40 Sekunden vor eine äusserst anspruchsvolle Aufgabe gestellt werden, als Kennedy im Basler Schlaf … äh … Strafraum abzieht. Doch der Schuss gerät zu wenig druckvoll und vor allem zu zentral, so dass Hitz den Ball ohne grössere Anstrengung festhalten kann. Und dann? Mal was runterpflücken, mal was wegfausten – denkt man: Denn in der 63. Minute gelingt ihm mit seiner Parade gegen den allein auf ihn zulaufenden McMurray eine Grosstat, ohne die für den FCB an diesem Abend noch ganz viel Unerfreuliches vorstellbar gewesen wäre.