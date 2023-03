Neue Töne bei der MCH Group – Büez statt Bling-Bling. Kommt das gut? Ein Unternehmen wird vorsichtig, will malochen, nicht mondän sein (von der Art einmal abgesehen). Sebastian Briellmann

«Gesund wachsen»: Florian Faber, CEO der MCH Group. Archivfoto: Nicole Pont

In Basel blickt man ein bisschen neidisch nach Genf in diesen Tagen, was nicht unverständlich ist, wenn man sich die Bilder des Uhrensalons Watches & Wonders anschaut.