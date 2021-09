FCB: Ärzte per sofort ausgetauscht – Büchi radikal: Felix Marti & Co. sind über Nacht Geschichte Die Reise nach Baku signalisiert das Ende einer medizinischen FCB-Ära: Der Teamarzt wird kurzfristig von der Rennbahnklinik gestellt. Es geht um Effizienz. Folgt noch mehr? Oliver Gut , Dominic Willimann

Ein Bild aus der Vergangenheit: Felix Marti (links) pflegt einen FCB-Spieler, so wie er das vier Jahrzehnte lang tat. Foto: Daniela Frutiger (Freshfocus)

Bleibt am Donnerstag in der ersten Conference-League-Partie in Baku ein Spieler des FC Basel verletzt auf dem Rasen liegen, wird etwas für immer anders sein als in den zwei Jahrzehnten zuvor. Denn es wird weder Dr. Felix Marti noch Dr. Markus Rothweiler oder Dr. Markus Weber mit dem Köfferchen über das Feld sprinten um den angeschlagenen Profi zu versorgen. Sondern ein neuer Arzt, Dr. Jean-Daniel Neuhaus, der kurzfristig von der Muttenzer Rennbahnklinik gestellt wurde, wie Klinikdirektor Philip Klopfenstein es auf Anfrage formuliert.

Denn Marti, Rothweiler und Weber sind über Nacht Geschichte: Vor zehn Tagen in einem persönlichen Gespräch darüber informiert, dass man in der medizinischen Abteilung Veränderungen anstrebe und sich damit auch die Frage nach ihrer weiteren Einbindung stelle, wurden sie am Dienstag per E-Mail darüber informiert, dass der FC Basel die Zusammenarbeit per sofort beende. Dies zu einem Zeitpunkt, da Felix Marti seine Koffer für Baku zumindest im Kopf bereits gepackt hatte.