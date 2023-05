Ertragsrechnung – Buckten verzeichnet für 2022 einen leichten Überschuss Niemand hat damit gerechnet: Wegen unerwartet hoher Steuereinnahmen und niedrigerer Sozialausgaben stehen viele Baselbieter Gemeinden besser da als erwartet, so auch Buckten. Simon Erlanger

Buckten kann für 2022 einen leichten Überschuss präsentieren. Damit steht die Gemeinde an der oberen Hauensteinlinie finanziell gut da. Foto: Simon Erlanger

Buckten verzeichnet für 2022 einen leichten Ertragsüberschuss von exakt 3261 Franken und 47 Rappen, dies bei einem Aufwand von rund 3,12 Millionen Franken. Das sei erfreulich, so die Oberbaselbieter Gemeinde in einer Medienmitteilung am Dienstag.

Wie auch schon bei anderen Baselbieter Gemeinden hätten sich der wider Erwarten stark gestiegene Steuerertrag und die deutlich tieferen Kosten im Bereich Sozialhilfe und Asyl positiv ausgewirkt.

Tiefere Mieterträge

Auf das Budget negativ ausgewirkt hätten sich dagegen höhere Kosten für Kesb, Pflegeheime und für die ambulante Krankenpflege. Dazu hätten tiefere Mieterträge aus Liegenschaften das Budget belastet. Dank der schwarzen Zahlen für 2022 könne Buckten aber nun 120’000 Franken in die Vorfinanzierung für die anstehende Sanierung der Heizung in der Mehrzweckhalle zurückstellen.

Die Rechnung 2022 wird der Einwohnergemeinde Buckten an der Gemeindeversammlung vom 5. Juni zur Genehmigung vorgelegt. Für 2023 wurde im Übrigen im Dezember ein leichtes Defizit vorausgesagt.

