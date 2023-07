Neue Verkehrsregimes in Baselbieter Gemeinden – Bubendorf und Allschwil reduzieren Tempolimiten auf Gemeindestrassen In Bubendorf gilt neu die Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde. Allschwil führt im Umfeld der Schulen am Lettenweg Tempo 20 ein. Simon Erlanger

In Bubendorf gilt auf den Gemeindestrassen künftig flächendeckend Tempo 30. Auf den Kantonsstrassen darf man sich weiterhin mit 50 Kilometern pro Stunde bewegen. Foto: Archiv Tamedia/Dominik Plüss

In Bubendorf gilt seit dem Wochenende auf allen Gemeindestrassen die Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde. Wie die Gemeinde mitteilt, seien am vergangenen Freitag die letzten Schilder für die Einführung von Tempo 30 angebracht worden.

Auf den durch das Gemeindegebiet führenden Kantonsstrassen gelte aber immer noch die Tempolimite von 50 Kilometern pro Stunde. Im Sinne der Verkehrssicherheit sollen sich alle an die maximal zulässigen Höchstgeschwindigkeiten halten, so die Bitte der Einwohnergemeinde Bubendorf.

In Allschwil werden nach den Sommerferien Teile des Lettenwegs und der Gartenstrasse bei den dortigen Schulen zur sogenannten Begegnungszone. Grund sei die Erhöhung der Sicherheit des Schulwegs für die Schülerinnen und Schüler am Lettenweg, so die Gemeinde Allschwil.

Am Lettenweg und auch an der Gartenstrasse gelten deshalb schon bald für alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer Tempo 20 sowie Fussgängervortritt. Einer der Auslöser für die Einrichtung der Begegnungszone seien laut der Gemeinde Allschwil die sogenannten Elterntaxis. Deren Wende- und Haltemanöver hätten die Kinder und Jugendlichen auch auf dem Schulweg gefährdet.



