Strolchenfahrten haben sich verdreifacht – Buben am Steuer – Mädchen auf dem Beifahrersitz In diesem Jahr verzeichnet die Baselbieter Polizei eine aussergewöhnliche Zunahme von Fahrten Minderjähriger. Die Jugendanwaltschaft ahndet die Vergehen vergleichsweise streng. Daniel Wahl

Lausbuben liefern sich eine Verfolgungsjagd und landen im Acker. Sogenannte Strolchenfahrten haben zugenommen. Foto: Polizei BL

Wäre das Rumpeln am Holzgartenzaun in der Baumgartenstrasse nicht von einem Zeugen bemerkt worden, hätte im letzten August vielleicht überhaupt niemand von der Strolchenfahrt eines 14-Jährigen in Liestal erfahren. Denn der Bub stellte das Auto nach dem Unfall klammheimlich in die Garage zurück. Am Familientisch wäre später wohl die Frage aufgekommen: «Hast du die Kratzer im Lack gesehen?» Und: «Wer war das?» Dabei wäre der Puls des Nachwuchses wohl hoch geflogen. Es kam anders.

Denn häufig fährt der Zufall mit. Dank eines aufmerksamen Nachbarn erfuhr die Polizei von dieser Spritzfahrt, die am Holzzaun endete. Die Ermittler konnten den Knaben ausfindig machen. Er muss sich jetzt vor der Baselbieter Jugendanwaltschaft verantworten.