Mutation beim FC Basel – Bua: Die Zeichen stehen auf Abschied Der FCB-Flügel dürfte wohl bei Olympiakos Piräus einen Kontrakt unterschreiben. Dominic Willimann

Kevin Buas (oben) Auftritte im Dress des FC Basel sind gezählt. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Seit bald vier Jahren trägt Kevin Bua den Dress des FC Basel. Wenn Ende Juni der Vertrag des 26-Jährigen am Rheinknie ausläuft, dürften sich die Wege zwischen dem Romand und Rotblau trennen. Seit Wochen kursieren Gerüchte, wonach der Flügelspieler künftig im Ausland seiner Arbeit nachgehen wird. Mal war er bei Nürnberg, mal bei Düsseldorf und zuletzt bei Besiktas Istanbul und Olympiakos Piräus im Gespräch.

Über das Wochenende haben sich die Anzeichen verdichtet, dass Bua seine Karriere bei einem der beiden letztgenannten Vereine fortführen wird. Türkischen Medien zufolge heisst es aus Istanbul, dass von Besiktas konkrete Schritte eingeleitet wurden, um den flinken Mittelfeldakteur zu engagieren. Das bestätigte auch Vater Angel Bua gegenüber der türkischen Zeitung «Milliyet». Gleichzeitig buhlt aber auch Olympiakos um den zehnfachen Saisontorschützen. Griechische Medien melden, dass der schweizerisch-spanische Doppelbürger demnächst als Neuzugang vorgestellt wird. Dort soll Bua den Portugiesen Rúben Semedo ersetzen. Offenbar soll die Ablösesumme 600’000 Euro betragen.

Olympiakos’ unsichere Zukunft

In Griechenland würde Bua den Rekord-Titelhalter (44 Meisterschaften, 27 Cupsiege) vertreten, der zurzeit die Liga anführt und in der Europa League wie der FCB im Achtelfinal steht. Allerdings wurde Olympiakos in den letzten Tagen auch ein weiteres Mal mit Manipulationsvorwürfen konfrontiert. Im Fokus der Ermittlungen, die nun wieder aufgenommen worden sind, stehen Clubbesitzer Evangelos Marinakis sowie Spieler, Funktionäre und Schiedsrichter. Sie sollen die Partie im Februar 2015 gegen Atromitos manipuliert haben.

Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, droht dem Traditionsclub der Zwangsabstieg. Unabhängig davon soll Kevin Buas Vater davon überzeugt sein, dass Olympiakos der richtige Verein für seinen Sohn ist. Noch aber ist der Transfer offiziell nicht kommuniziert worden. Klar sein dürfte hingegen, dass Buas Zukunft definitiv nicht in Basel liegt. Zumal vom Club bis dato noch keine Zeichen gesendet worden sind, dass man mit dem Genfer weiterarbeiten möchte.