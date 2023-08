Brutaler Übergriff in Basel – 6,5 Jahre Freiheitsstrafe für Vergewaltigung in Veloparking Der Täter zeigte sich unbelehrbar und übernahm für seine Taten keinerlei Verantwortung. Seine Abgebrühtheit schockierte auch das Gericht. Mirjam Kohler

Der Tatort: Veloparking unter dem Centralbahnplatz.

Archivbild: Nicole Pont

«Sie kamen gerade erst in die Schweiz, haben angegeben, dass Sie hier Frieden gesucht haben. Sie selbst haben aber nichts anderes gemacht, als Frauen Frieden und Sicherheit zu nehmen.»

Der vorsitzende Richter der Fünferkammer des Strafgerichts Basel-Stadt, Markus Hofer (FDP), fand bei der Urteilsverkündung am Donnerstagmorgen deutliche Worte. Vor ihm sass ein 35-jähriger ostafrikanischer Asylsuchender. Er wurde der mehrfachen Vergewaltigung im Veloparking unter dem Basler Centralbahnplatz vom 15. Februar dieses Jahres schuldig gesprochen.

Demnach hatte er eine stark betrunkene Frau vom Centralbahnplatz ins unterirdische Veloparking gebracht, sie dann in eine selbstreinigende Toilettenanlage gezerrt und dort misshandelt. Ihm wurde zudem die Belästigung einer Frau in Allschwil vorgeworfen, auch dafür wurde der Mann schuldig gesprochen.

Argumente der Verteidigung zerpflückt

Der Beschuldigte hatte vor Gericht lediglich wiederholt betont, dass er sich an nichts erinnern könne: «Ich weiss nicht, was hier geschieht, das ist Hexerei.» «Es war nicht Hexerei, die hier am Werk war, es war ein Mensch aus Fleisch und Blut, und dieser Mensch waren Sie», kommentierte der Gerichtspräsident bei der Urteilsverkündung.

Der Verteidiger hatte zudem geltend gemacht, dass die Resultate der DNA-Auswertung nicht eindeutig genug seien. Es könne auch sein, sagte der Jurist, dass ein Halbbruder, von dem der Beschuldigte nichts wisse, der Täter sei.

Dieses Argument fegte Hofer vom Tisch: «Rein theoretisch und unhaltbar» sei dieser Ansatz. Als Beweise führte das Gericht zudem die Videos der Überwachungskameras, die Aussagen von Zeuginnen und Zeugen sowie das Auffinden tatbezogener Kleidungsstücke beim Beschuldigten im Allschwiler Asylzentrum.

Vorstrafen hielten ihn nicht ab

Der Täter habe «zutiefst erschreckend und ohne jegliche Empathie» gehandelt. Er habe die Alkoholisierung und Müdigkeit der Frau schamlos ausgenutzt: «Die Frau war Ihnen ausgeliefert.» Und: «Sie haben mit einer Ruhe den Tatort verlassen, die verstörend ist, und zusammen mit Ihren anderen Taten zeigt das: Die Verachtung von Frauen hat bei Ihnen System.»

Straferhöhend wirkte sich unter anderem aus, dass sich der Mann von einschlägigen Vorstrafen nicht beeindrucken liess und weiterhin Frauen belästigte.

Wegen mehrfacher Vergewaltigung, sexueller Nötigung, Nötigung, sexueller Belästigung und Missachtung der Ausgrenzung aus dem Kanton Basel-Stadt spricht das Strafgericht Basel-Stadt in diesem Fall eine unbedingte Freiheitsstrafe von sechseinhalb Jahren und zehn Tagen und eine Busse von 1000 Franken aus. Vom Vorwurf der einfachen Körperverletzung wurde er freigesprochen.

Zwölf Jahre Landesverweis

Ausserdem wird der Mann für zwölf Jahre mit einem Landesverweis belegt. Dieser gilt für den ganzen Schengen-Raum, den er nach Absitzen seiner Freiheitsstrafe für diesen Zeitraum nicht betreten darf. Die Staatsanwältin hatte eine Landesverweisung für 15 Jahre beantragt.

Dem Opfer sprach das Gericht eine Genugtuung in der Höhe von 15’000 Franken zu. Die Opfer-Anwältin hatte das Doppelte verlangt. Der Verurteilte muss ausserdem die Verfahrenskosten und eine Urteilsgebühr von total rund 33’000 Franken bezahlen.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann von allen Parteien weitergezogen werden. Dann müsste das Appellationsgericht Basel-Stadt erneut über den Fall entscheiden.

