Tierheim an der Birs – Fünf Hundewelpen aus Abfallcontainer gerettet Der Tierschutz beider Basel zeigt sich «schockiert» über das Verhalten eines Hundehalters, der sich der Welpen entledigte. Die fünf Hundebabys werden nun umsorgt.

Bei den Welpen handelt es sich um zwei Rüden und drei Hündinnen. Ihre Rasse ist bisher noch unklar. Foto: Tierschutz beider Basel

Fünf Hundebabys wurden vor einigen Wochen in einem Abfallcontainer entdeckt und von den Findern im Tierheim an der Birs des Tierschutzes beider Basel (TBB) abgegeben. «Die Stiftung TBB Schweiz ist schockiert über das brutale Aussetzen der Welpen und kümmert sich nun um die aufwändige Aufzucht der Hunde», heisst es in einer Mitteilung der Stiftung vom Donnerstag. Das ganze Team sei entrüstet über das «kaltblütige Handeln der Halter» und mache darauf aufmerksam, dass jeder in einer solchen Situation der Überforderung auf die Organisation zukommen und mit ihr sprechen könne.

Vermutlich wurde die Hundedame eines Besitzers ungewollt trächtig, vermutet die Stiftung. Kurz nach der Geburt habe sich der Halter oder die Halterin der Hundebabys entledigt und sich somit der Verantwortung entzogen. Es handle sich um zwei Rüden und drei Hündinnen, die zum Zeitpunkt ihrer Entdeckung drei bis vier Tage alt waren und je zwischen 150 und 162 Gramm auf die Wage brachten. «Entsprechend dem Alter der Welpen waren die Ohren und Augen noch geschlossen.» Der Nabel sei noch recht frisch gewesen und sei erst einige Tage nach Ankunft im Tierheim abgetrocknet.

Rasse unklar

Die Tiere wurden nach ihrer Aufnahme im Tierheim umgehend mit Milch versorgt und toilettiert, schreibt die Stiftung. «Sie bekamen einen warmen und ruhigen Schlafplatz bei einer Tierpflegerin des TBB.» Die Welpen würden nun durch das Fachpersonal aufgezogen. «Sobald wie möglich beginnt die Sozialisierung der Fellnasen, um späterem Fehlverhalten vorzubeugen.»

Um welche Rasse es sich handelt, könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden, da die Elterntiere nicht bekannt seien. Die Welpen seien alle weiss mit mehr oder weniger schwarzen Punkten. «Nach nunmehr dreiwöchiger Aufzucht und Pflege lässt sich sagen, dass sich alle Welpen gut entwickeln und gesund sind. Die Hündinnen sind inzwischen 513 sowie zwei 470 und die Rüden 450 und 467 Gramm schwer.»

( bor )