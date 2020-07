Gefährliche Aktion am Rhein – Brückenspringerin verfehlt Schwimmer um Haaresbreite Eine junge Frau springt unter Anfeuerungsrufen von der Mittleren Brücke. Dabei fällt sie beinahe auf einen Rheinschwimmer. Katrin Hauser

Eine Aktion, die tödlich hätte enden können: Eine junge Frau springt von der Mittleren Brücke und landet beinahe auf einem Rheinschwimmer. Übernommen von 20 Minuten Basel

Brückenspringen ist nicht nur für diejenigen gefährlich, die es selbst praktizieren. Dies zeigt ein Video vom Basler Rhein, das gemäss 20 Minuten derzeit auf Whatsapp kursiert. Zu sehen ist eine junge Frau, die unter Anfeuerungsrufen den Sprung von der Mittleren Brücke wagt, fällt und beinahe auf dem Kopf eines Rheinschwimmers landet.

Waren die Leute, die im Video zuhören sind, erst noch freudig und aufgeregt, sind sie nach dem Fall schockiert. Die Brückenspringerin verfehlte den Schwimmer um Haaresbreite. Eine Aktion, die tödlich hätte enden können.

150 Franken Busse

Es ist nicht das erste Mal, dass sich eine solche Szenerie bei der Mittleren Brücke abspielt. 2013 sprang ein Franzose ebenfalls unter dem Gegröle und Gejubel seiner Kameraden an derselben Stelle in den Rhein. Schon damals war es nach Gesetz in Basel-Stadt streng verboten, wie Mediensprecher Martin Schütz bestätigte. Allerdings sei es für die Polizei schwierig, jemanden zu büssen, wenn die Polizei ihn nicht inflagranti erwische.

Damals musste man fürs Brückenspringen in Basel-Stadt noch 100 Franken zahlen – heute sind es 150. Das Delikt ist neuerdings gar ein eigener Tatbestand im Übertretungsstrafgesetz, das am ersten Juli dieses Jahres in Kraft trat.

Menschen, die für den eigenen Kick andere gefährden, beschäftigen auch die Basler Sektion der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft (SLRG). Mitunter, weil sie das jährliche Rheinschwimmen organisieren und somit massgeblich zur Popularität des Basel-eigenen Schwimmsports beitragen. «Heute ist mehr Verkehr auf dem Rhein», sagt Christian Senn von der SLRG gegenüber 20 Minuten. Darum sei das Brückenspringen umso gefährlicher.