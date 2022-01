Besuch von US-Präsident – Brücke stürzt Stunden vor Bidens Rede zur Infrastruktur ein Vor dem Besuch von des US-Präsidenten ist in Pittsburgh eine schneebedeckte Brücke eingestürzt. Biden will in der Metropole über sein Infrastrukturpaket sprechen.

Bei der eingestürzten Brücke in Pittsburgh handelt es sich um eine wichtige Verkehrsader der Stadt. (28. Januar 2022) Foto: Gene J. Puskar (Keystone)

Nur wenige Stunden vor einer Rede von US-Präsident Joe Biden in Pittsburgh über das von ihm angestossene Infrastrukturprogramm ist in der Industriestadt eine Strassenbrücke eingestürzt. Drei Menschen seien nach dem Unglück mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden, teilte die Verkehrsbehörde am Freitag mit.

Der Einsturz der eher unbedeutenden Brücke sorgte landesweit für Aufmerksamkeit. Grund dafür waren die Themen der Rede des Präsidenten: Bidens Bemühungen zur Überwindung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sowie sein 1,2 Billionen Dollar schweres Infrastrukturpaket.

SDA/AFP/aru

