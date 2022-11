SBB-Arbeiten in Liestal – Brücke stoppt Verkehr Weil die neue Brücke massiver wird, muss die Strasse darunter tiefer gelegt werden. Das führt zu einer Sperrung. Daniel Aenishänslin

Die SBB müssen für weitere Bauarbeiten die Strasse ins Oristal sperren. Foto: Archiv

Die SBB erstellen den letzten Abschnitt der neuen Decke der Strassenunterführung ins Oristal. Die Brücke muss neu gebaut werden, damit sie die Lasten des Zugverkehrs und der künftig grösseren Perronanlage tragen kann. Die neue Decke kommt wegen der grösseren Bauteilstärke (40 Zentimeter) tiefer zu liegen als die bisherige. Aus diesem Grund muss auch die Oristalstrasse tiefer gelegt werden. Dies auf einem Abschnitt von 45 Metern.

Ausgeführt werden die teilweise sehr lauten Arbeiten von Freitag, 18. November um 18 Uhr, durchgehend bis Montagmorgen, 21. November um 5.30 Uhr. Es kommt zu Verkehrseinschränkungen ab Baubeginn bis zum Sonntag, 20. November um 18 Uhr. Für den motorisierten Verkehr bedeutet das, dass die Strassenunterführung in Fahrtrichtung Oristal und Sichtern nur im Einbahnregime befahrbar sein wird. In Fahrtrichtung Liestal wird eine Umleitung via Wiedenhubstrasse und Rheinstrasse eingerichtet werden. Velos können die Strassenunterführung in beiden Richtungen befahren.

Vollständig gesperrt wird die Strassenunterführung ab Sonntag, 20. November um 18.00 Uhr, bis zum Montag, 21. November um 05.30 Uhr. Die Umleitung über die Wiedenhubstrasse und Rheinstrasse wird weiterhin befahrbar sein. Für den Fussverkehr bleibt die Unterführung gesperrt.

