Gut-Behrami vor der WM – Bruder, Trainer, Legende: Darum ist sie wieder Lara Die Tessinerin kann die grosse Figur der WM in Cortina d’Ampezzo werden. Sie war zuletzt unschlagbar. Ihre Wegbegleiter kennen die Gründe. René Hauri , Philipp Rindlisbacher

Zurück auf dem Thron: Lara Gut-Behrami hat vier Super-G in Serie gewonnen und ist klare Favoritin an der WM. Foto: Karl-Josef Hildenbrand (Keystone)

Es ist Samstagabend in Cortina. Die Sonne ist hinter den Berggipfeln verschwunden, auf dem Kirchturm im Dorf stossen sich Skifahrer aus dem Starthaus, jubeln nach der Zieleinfahrt, sie werden in Übergrösse auf die Fassade projiziert. Davor stehen die Schweizer Skifahrerinnen und reden über ihre Gedanken vor dieser WM in den Dolomiten, die am Montag mit der Kombination startet. Nur eine fehlt: Lara Gut-Behrami.

Die Tessinerin reist erst am Sonntag an. Vielleicht ist es ganz schlau, weicht die 29-Jährige diesem ersten Rummel aus, denn auf sie werden viele Augen gerichtet sein.