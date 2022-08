Nächster FCB-Gegner – Bröndby-Trainer Frederiksen ist inspiriert von Mourinhos Arroganz In der Conference League trifft der FC Basel auf Bröndby IF. Dessen Trainer Niels Frederiksen hat einen aussergewöhnlichen Lebenslauf. Samuel Waldis

Niels Frederiksen war nie selber Fussballer. Dafür ist er Trainer geworden – und hat während Jahren gleichzeitig eine Bank geleitet. Foto: Jerzy Muszynski (Keystone)

Am Donnerstag spielt der FC Basel in Kopenhagen gegen Bröndby IF. Der 20-fache Schweizer Meister trifft auf den 10-fachen dänischen Meister. Und an der Seitenlinie stehen zwei Trainer, deren Lebensläufe Welten trennen: hier Alex Frei, zu seiner Zeit als Spieler einer der besten Stürmer Europas und mit einem Berufsleben für den Fussball; dort Niels Frederiksen, der selber nie Fussballer war und während seiner Trainerzeit 15 Jahre lang bei der Dänischen Bank arbeitete. Als er 2010 mit Lyngby in die höchste Liga aufstieg, war er der stellvertretende Direktor.