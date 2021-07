Gerichtsstreit mit dem Vater – Britney Spears erkämpft sich ein Stück Freiheit Die Popsängerin wehrt sich juristisch dagegen, von ihrem Vater weiter bevormundet zu werden. Warum ihr Konflikt weit mehr offenbart als die Luxusschmerzen einer Diva. Jean-Martin Büttner

Britney Spears bei einer Filmpremiere in Los Angeles im Jahr 2019. Die Sängerin tritt seit längerem nicht mehr öffentlich auf. Foto: Getty Images

Ihr Vater habe sie jahrelang kontrolliert, geplagt und juristisch missbraucht, sagte sie. Mehr noch: «Mein Leben lang hatte ich Angst vor ihm.» Das war am Mittwoch bei einer gerichtlichen Anhörung in Los Angeles, einer weiteren von Presse und Fans intensiv verfolgten Verhandlung mit Britney Spears im Mittelpunkt. Die Sängerin sprach am Telefon; sie rang um Fassung und brach zuletzt in Tränen aus.

Wenigstens konnte Spears durchsetzen, was man für selbstverständlich halten würde: dass sie selber entscheiden darf, wer sie im Gerichtsstreit mit ihrem Vater als Anwalt vertreten darf. Sie hat sich für den mächtigen Hollywood-Anwalt Matthew Rosengart entschieden.