Streiks im Vereinigten Königreich – Britische Soldaten sollen in der Weihnachtszeit Rettungswagen fahren Grossbritannien steht vor der grössten Streikwelle seit 1989: Krankenschwestern, Postboten und Eisenbahner ziehen in den Arbeitskampf. Die Lücken stopfen sollen Armeeangehörige. Alexander Mühlauer aus London

Auch die britischen Rettungswagenfahrer haben angekündigt, die Arbeit rund um Weihnachten niederzulegen. Foto: Andy Rain (Keystone)

Blickt man in den Kalender, gibt es in Grossbritannien bis zum Jahresende nur einen Tag, an dem keine Streiks angekündigt sind. An allen anderen Tagen wollen Menschen in den Arbeitskampf ziehen. Es sind Grenzschützer und Busfahrerinnen, Krankenschwestern und Pfleger, Postboten und Feuerwehrleute, Lehrerinnen und Bahnangestellte. Sie alle fordern höhere Löhne, weil das Leben immer teurer wird, die Inflationsrate liegt schon jetzt bei gut elf Prozent.