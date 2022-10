Spitzensteuersatz soll bleiben – Britische Regierung vollzieht Kehrtwende Finanzminister Kwasi Kwarteng kündigt an, dass die Reichen des Landes doch einen Spitzensteuersatz zahlen müssen. Zuvor fielen die Umfragewerte für Premier Liz Tross in den Keller.

Nach heftiger Kritik an ihren Wirtschaftsplänen hat die britische Regierung eine massive Kehrtwende vollzogen, wie die Agentur DPA berichtet. Finanzminister Kwasi Kwarteng kündigte am Montagmorgen in Birmingham an, den Spitzensteuersatz von 45 Prozent für Topverdiener doch nicht zu streichen. «Wir haben es verstanden, wir haben zugehört», schrieb der konservative Politiker in einem auf Twitter veröffentlichten Statement.

Zuvor hatten bereits prominente Mitglieder der Tory-Partei wie die Ex-Minister Michael Gove und Grant Shapps die Steuererleichterungen und die enorme Staatsverschuldung scharf kritisiert und angedeutet, im Parlament dagegen stimmen zu wollen. Die Regierung musste eine Rebellion in der eigenen Partei befürchten.

Die britische Premierministerin Liz Truss hatte tags zuvor bei der Einführung ihrer umstrittenen Steuersenkungen Fehler eingeräumt. «Ich stehe zu dem angekündigten Paket», sagte Truss dem Fernsehsender «BBC» am Sonntag zum Start des Tory-Parteitags in Birmingham. «Ich sehe aber ein, dass wir es besser hätten vorbereiten sollen», gab sie zu. Ihre Regierung habe einen «klaren Plan», um mit der Energiekrise und der Inflation fertig zu werden und die Wirtschaft wieder anzukurbeln, bekräftigte die Regierungschefin.

