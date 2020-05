Einbrecher inflagranti erwischt – Briten wollten Wohnwagen stehlen Die Baselbieter Polizei hat vier erwachsene, britische Staatsangehörige festgehalten, die nachts auf dem Caravan-Abstellplatz in Duggingen einen Wohnwagen wegschleppen wollten. Daniel Wahl

Grosse Auswahl: Auf dem Firmengelände an der Baslerstrasse bei Duggingen überwintern Hunderte von Wohnwagen. google streetview

Eine wachsame Person entdeckte in der Nacht vom vergangenen Freitag auf Samstag um 2.30 Uhr Eindringlinge auf dem Caravan-Firmengelände an der Baslerstrasse in Duggingen und meldete dies der Baselbieter Kantonspolizei. Wie diese am Montag mitteilt, habe man zehn Minuten später vor Ort ein Fahrzeug mit einer Person anhalten können, welche sich mit einem entwendeten Wohnwagen vom Tatort entfernen wollte. Zwei weitere Personen wurden ebenfalls noch vor Ort festgenommen. Kurze Zeit später konnten zwei Personen festgenommen werden, welche die Flucht ergriffen hatten.

Verdächtige in Untersuchungshaft

Gemäss Angaben der Baselbieter Polizei wurden vier erwachsene Personen (zwei Männer, zwei Frauen), eine Jugendliche und zwei Kinder festgenommen. Bei der mutmasslichen Täterschaft handle es sich um britische Staatsangehörige im Alter zwischen 17 und 41 Jahren.

Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft sowie die Jugendanwaltschaft Basel-Landschaft haben entsprechende Verfahren eröffnet und für die erwachsenen Personen sowie die Jugendliche Untersuchungshaft beantragt.