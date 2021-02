Diese Impfpässe werden getestet Infos einblenden

Der Iata Travel Pass

Der Dachverband der Fluggesellschaften mit 290 angeschlossenen Firmen will bis Ende März einen Pass auf Android und iOS anbieten. Unter anderem nehmen Etihad, Emirates, Qatar Airways und Singapore Airlines an den Versuchen teil. Der Pass ist so konzipiert, dass ihn die Airlines in ihre eignen Apps integrieren können. Die Iata will mit ihrem Pass das Handling von Gesundheitsinformationen vereinfachen. Ist alles, was von Reiseländern vorgeschrieben ist, erfüllt, gibt die App grünes Licht. Laut Iata sind die Daten der Passagiere gesichert. Die Kontrolle der Daten verbleibe bei ihnen. (Mehr zu diesem Projekt lesen Sie hier.)

Der AOK Pass

Dahinter stehen unter anderem die Internationale Handelskammer (ICC) mit Sitz in Genf und der ebenfalls in der Rhonestadt beheimatete Warenprüfkonzern SGS. Die Technologie wird hauptsächlich von Alitalia und Air France angewendet. Und wie sicher ist der Pass? Laut seinen Erfindern sind die medizinischen Daten ausschliesslich auf dem Handy gespeichert und würden weder geteilt noch irgendwo zentral gespeichert. Für die Verifizierung am Flughafen sind keine Personaldaten oder medizinischen Informationen nötig. (Mehr dazu lesen Sie hier.)

Common Pass

Das Non-Profit-Projekt wird vom WEF und der Rockefeller Foundation mitgetragen. Seit letztem Oktober haben verschiedene Fluggesellschaften – unter ihnen Lufthansa, Swiss und Cathay Pacific – diese Lösung getestet. (Mehr dazu lesen Sie hier.)

IBM Digital Health Pass

IBM Watson Health hat ein Produkt für Smartphones entwickelt. Airlines sind jedoch nur eine mögliche Kundschaft. IBM visiert mit dem Tool bereits auch zahlreiche andere potenzielle Interessenten an: Hotels, Vergnügungspärke, Sportstadien, Unternehmen, Schulen usw., welche künftig das Vorliegen einer Impfung oder eines Tests vom Publikum verlangen könnten. (Mehr dazu lesen Sie hier.)

Neben diesen Anbietern gibt es noch weitere Modelle, die in Asien und den USA getestet werden.