Startnummer 15 – Filip Zubcic

Der Kroate war in der Saison 2020/2021 der drittbeste Riesenslalom-Fahrer der Welt, er stand unter anderem in Adelboden auf dem Podest. In diesem Winter stellt Rang 8 in Alta Badia das höchste der Gefühle für Zubcic dar. In Courchevel verliert er knapp zwei Sekunden auf Schwarz und klassiert sich im 8. Zwischenrang.