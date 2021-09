Weltklasse Zürich

400 m Frauen – die artige Tochter liefert

Was verspricht eine artige Tochter? Im Fall von Marileidy Paulino eine Medaille an den Olympischen Spielen – und dank des Erfolgs die Aussicht, ein Haus zu bauen. Die 24-Jährige aus der Dominikanischen Republik holte Silber, die alleinerziehende Mama freute sich (wie die fünf Brüder). In Zürich kommen 12’000 Dollar für Platz 2 hinzu. Den Sieg in 49,88 Sekunden holt sich die Amerikanerin Quanera Hayes. Sie ist acht Hundertstel schneller als Paulino.