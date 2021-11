Deutscher Politstar im Baselbiet – Brillant und erstaunlich offen: Gregor Gysi Der heutige Bundestagsabgeordnete und ehemalige SED-Vorsitzende beantwortet in der Kantonsbibliothek Liestal Fragen zu seiner Autobiografie. Thomas Dähler

Die Stippvisiten in Läufelfingen und Liestal haben Gregor Gysi offensichtlich Spass gemacht. Foto: Pino Covino

Er trifft am Donnerstagabend mit einiger Verspätung in Liestal ein: Gregor Gysi, heute Bundestagsabgeordneter und einst Letzter Vorsitzender der Sozialistischen Einheitspartei (SED) in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR). Der Star der deutschen Linken ist zu lange bei der Begegnung mit den Gysis und Gysins in Läufelfingen aufgehalten worden, dem Herkunftsort seiner Vorfahren. Mit dabei waren dort auch die früheren Nationalräte Hans Rudolf Gysin und Remo Gysin, einst auch Basler Regierungsrat.

Die Verspätung hat den Vorteil, dass die Lesung aus seiner Autobiografie «Ein Leben ist zu wenig» bereits mit der eingesprungenen Kerstin Ott über die Bühne gegangen ist und Gysi gleich dazu übergehen kann, die Fragen von Moderator Marc Joset zu beantworten. Wie er das tut, ist schlicht brillant. Gysi macht es offensichtlich Spass, mit dem Publikum zu kokettieren, auch zu erzählen, was er nicht gefragt wird. Authentisch und unerwartet offen spricht er, lässt nachvollziehen, was er einst erfahren hat, was ihn heute antreibt. Was ihm Erfolg beschert hat und woran er gescheitert ist.