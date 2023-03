Comedy-Duell zwischen deutschen Sendern – Brillant kopiert – aber ist die Parodie gar eine Würdigung? Ohne Erklärung lässt Jan Böhmermann in seiner Sendung Dieter Nuhr parodieren. Und zeigt ein grosses TV-Humor-Problem auf. Moritz Marthaler

Die jüngste, am Freitagabend ausgestrahlte Folge von Jan Böhmermanns Sendung «ZDF Magazin Royale» war ein Höhepunkt der deutschen Satiregeschichte. Drunter geht es nicht. Ohne weitere Erklärungen fürs Publikum parodierte sie eine knappe halbe Stunde lang Dieter Nuhrs ARD-Satiresendung «Nu(h)r im Ersten» als «Nuhr im Zweiten». Also die komplette Sendung, von vorne bis hinten, inklusive einiger umstrittener Lieblingsgäste Nuhrs wie der Kabarettistin Lisa Eckhart. So detailverliebt und punktgenau, dass man aus dem Staunen kaum herauskam.

Böhmermann selbst trat nicht auf und sass im Publikum, den Nuhr gab der Schauspieler Sebastian Rüger mit furchteinflössender Präzision. Sogar das «Nu(h)r im Ersten»-Publikum und seine oft deprimierend schadenfreudigen Reaktionen waren Teil der Imitation. Übertroffen wurde das nur noch von den Autorinnen und Autoren, die die zwanghaft unkorrekten Gags von Nuhr und Co. so elegant parodierten, dass man mehr als einmal fast dachte, Nuhr parodiere sich selbst.

Gibts die Retourkutsche von Nuhr? Wohl kaum

Aber ist das nun, wie der «Spiegel» verkündete, der grosse Comedy-Krieg der Öffentlich-Rechtlichen? Tja, abgesehen davon, dass die Metapher in diesen Zeiten nicht optimal erscheint, gehörten auch zu einem Streit wohl mindestens zwei Seiten. Nuhr oder Eckhart äusserten sich bislang allerdings nicht. Interessant ist die Vorstellung, wie wohl ihre «ZDF Magazin Royale»-Parodie aussähe. Es dürfte aber ziemlich unwahrscheinlich sein, dass sie dem Kollegen diesen Gefallen tun. Auch der mit dem Auftritt der Punkrock-Band Team Scheisse zum Schluss explizit erhobene – und im Gegensatz zum vorhergehenden eigentlich überflüssig brachiale – Faschismusvorwurf dürfte zu schwer wiegen für einen kleinen öffentlich-rechtlichen Comedy-Clinch.

Und dann ist da auch noch das irritierende Problem, dass jede Parodie – ob sie das will oder nicht – ja doch auch eine Würdigung ihres Gegenstands ist. Umso mehr, je besser sie gemacht ist, und diese war brillant. Wie viele Stunden akribischster Feindbeobachtung da wohl drinstecken? Segen und Fluch der Entertainment-Demokratie. Trump lässt grüssen. Aufmerksamkeitsökonomisch nützt die Sache so oder so ohnehin schon allen Beteiligten. Sogar ARD und ZDF wirken für den Moment klarer unterscheidbar, als sie es eigentlich sind. Wenn auch unter umgekehrten Vorzeichen.

Hier so zu enden, wäre aber zu lapidar medienpolitisch. Denn die Frage, die hinter «Nu(h)r im Zweiten» steht, ist nicht nur medienpolitisch brisant, sondern gesellschaftspolitisch – und ungeklärt: Was genau ist eigentlich offenbar salonfähiger rechter Humor? Weitverbreitet ist ja die Ansicht, dass es so etwas wie rechten Humor gar nicht geben kann. Sogar Nuhr selbst scheint dieser Ansicht ganz unironisch anzuhängen. Im Interview mit der NZZ betonte er jüngst: «Ich bin nicht ansatzweise rechts. ‹Rechts›, das ist für mich völkisches Denken, das ist mir vollständig fremd.»



Seine Gegner und Böhmermann dürften an der Stelle nur milde lächeln. Aus dieser Perspektive besteht allerdings wiederum das Problem, dass am Ende alles, was nicht links ist oder Linken nicht passt, umgehend rechts ist. Das ist aber weder eine gute Basis für das Gespräch der Gesellschaft in Zeiten der multiplen Krisen noch eine für gute Gags.



