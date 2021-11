Aus dem Zürcher Obergericht – Brians Ärzte vom Vorwurf der Freiheitsberaubung freigesprochen Die 13 Tage dauernde Fesselung ans Bett des damals 16-jährigen Brian war verhältnismässig und deshalb auch rechtmässig. Thomas Hasler UPDATE FOLGT

Brian verfolgte die Verhandlung Ende Oktober gegen die drei Ärzte – und nutzte in einer Prozesspause die Gelegenheit, mit seinem Vater einen Faustgruss auszutauschen. Illustration: Robert Honegger

Das Obergericht hat die drei Beschuldigten – den heute 59-jährigen Arzt, der Brian während seiner Fesselung in der PUK behandelte, den heute 72-jährigen Vorgesetzten des behandelnden Arztes sowie den heute 61-jährigen Klinikdirektor Erich Seifritz – vom Vorwurf der Freiheitsberaubung freigesprochen. Mit der 13-tägigen Fixierung ans Bett, die praktisch zu einer völligen Bewegungslosigkeit führte, sei die Freiheit des damals 16-Jährigen nicht unzulässig und damit unrechtmässig beschränkt worden.

7-Punkt-Fixierung

Brian, in der breiten Öffentlichkeit ursprünglich als Carlos bekannt geworden, war im September 2011 im Rahmen einer fürsorgerischen Freiheitsentziehung in die psychiatrische Universitätsklinik (PUK) eingewiesen worden. Der Junge, wegen eines massiven Messereinsatzes im Gefängnis Limmattal in Untersuchungshaft, hatte zehn Tage vor seinem 16. Geburtstag versucht, sich das Leben zu nehmen. Wegen Selbst- und Fremdgefährdung ordnete der behandelnde Arzt eine 7-Punkt-Fixierung an. Dabei wird die Person mit Gurten an den Füssen, den Oberschenkeln, den Handgelenken und der Brust an ein Bett gebunden.