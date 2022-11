Die Vorwürfe – und was die Verteidiger sagen – Warum Brian wieder in U-Haft sitzt Diese Zeitung hat Einblick in die Akten erhalten. Sie offenbaren einen erschütternden Kreislauf aus Gewalt, Verzweiflung und Ohnmacht. Liliane Minor

Brian bei einer Verhandlung vor Obergericht. Gerichtszeichnung: Robert Honegger

Es war ein Hin und Her, wie es die Schweizer Justiz noch selten gesehen hat. Am 1. November beschloss das Zürcher Obergericht, den prominenten Gefangenen Brian auf freien Fuss zu setzen. Doch daraus wurde nichts. Nur eine Woche später ordnete das Zürcher Zwangsmassnahmengericht auf Antrag des Staatsanwalts erneut Untersuchungshaft an.