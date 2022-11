In den nächsten Tagen kommt der bekannteste Häftling der Schweiz frei. Vollzugsexperte Benjamin Brägger dazu, was Brian jetzt lernen muss, um nicht wieder zuzuschlagen.

In den nächsten Tagen kommt der bekannteste Häftling der Schweiz frei. Vollzugsexperte Benjamin Brägger dazu, was Brian jetzt lernen muss, um nicht wieder zuzuschlagen.

Brian wird in den nächsten Tagen nach über sechs Jahren Sicherheits- und Untersuchungshaft in die Freiheit entlassen. Was passiert, wenn die Gefängnistüren aufgehen?

Darf ich zuerst sagen, was man im Idealfall machen sollte?