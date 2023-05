Millionen-Subvention für Tennisturnier – Brennwald lässt die Muskeln spielen, die Basler Regierung erstarrt Der Turnierdirektor der Swiss Indoors äusserte im vergangenen Sommer Abwanderungsgelüste. Nun bekommt er mehr Geld. Aber reicht das? Leif Simonsen Sebastian Briellmann

Beklagt die fehlende Wertschätzung der Basler Behörden: Swiss-Indoors-Turnierdirektor Roger Brennwald. Foto: Keystone

Wer im Duell Roger Brennwald vs. Basler Regierung am längeren Hebel sitzt, ist spätestens seit Dienstag klar. In einer Medienmitteilung zelebrierte das Basler Präsidialdepartement das soeben abgeschlossene «Marketing-Engagement» mit den Swiss Indoors, dem drittgrössten Hallen-Tennis-Turnier der Welt. Für die Jahre 2023 bis 2026 verdoppelt der Kanton Basel-Stadt seinen Beitrag für das auf dem Center Court prangende «Basel»-Logo – von 250’000 Franken auf 500’000 Franken.