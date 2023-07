Hohe Rauchkonzentration – Brennendes E-Bike beschädigt Kirche in Pratteln Durch einen nächtlichen Brandfall ist der Eingangsbereich der reformierten Kirche in Mitleidenschaft gezogen worden. Im Fokus steht ein vor der Kirche abgestelltes Elektrovelo Simon Bordier

Mögliche Brandursache ist ein defekter Akku des E-Bikes. Foto: Polizei Baselland

In der Nacht auf Dienstag hat es bei der reformierten Kirche in Pratteln gebrannt, wie die Baselbieter Polizei schreibt. Gegen 1.30 Uhr sei bei der Einsatzzentrale die Meldung eingegangen, wonach der Akku eines E-Bikes, das im Innenhof abgestellt worden war, in Brand geraten sei.

Beim Eintreffen der Ereignisdienste am Brandort habe sich das neben dem Kircheneingang stehende E-Bike mitsamt Akku im Vollbrand befunden. Durch die Feuerwehr habe der Brand des E-Bikes rasch eingedämmt und schlussendlich gelöscht werden können. «Trotzdem kam es in den Räumlichkeiten der Kirche zu einer hohen Rauchkonzentration – diese konnte in der Folge mittels Grosslüfter weitgehend aufgelöst werden», schreibt die Polizei weiter.

Die Höhe des Sachschadens lässt sich noch nicht beziffern. Foto: Polizei Baselland

Durch den Brand sowie die Rauchentwicklung sei der Eingangsbereich der Kirche in Mitleidenschaft gezogen worden. Das E-Bike habe Totalschaden erlitten. Die Schadenshöhe lasse sich noch nicht beziffern. Auch die Brandursache stehe noch nicht abschliessend fest. Im Vordergrund stehe jedoch ein technisches Problem im Akkubereich. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Simon Bordier ist Nachrichtenredaktor der «Basler Zeitung» und Kulturjournalist. Mehr Infos

