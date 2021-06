Die Medienkonferenz beginnt

Mme Masserey beginnt die Konferenz. «Die epidemiologische Lage entwickelt sich nach wie vor positiv. Die Fallzahlen sinken.» Der Inzidenzwert sei auf 60 gesunken, sagt die Romande. «Das ist eine gute Nachricht.» Auch die Zahl der belegten Betten auf den Intensivstationen in den Spitälern sei gesunken.

Die neuen Varianten seien relativ gering in der Verbreitung, weniger als 2,5 Prozent. «Wir bewegen uns in die richtige Richtung. Nach wie vor müssen wir aber vorsichtig sein, zumal noch viele in diesem Land die zweite Impfung noch nicht hatten.»