B-Girls und -Boys statt Gladiatoren – Breaking in Augusta Raurica Stimmige Partie oder Kulturclash? Die BaZ zeigt zwei Video-Highlights von dieser einfallsreichen Veranstaltung. Vivana Zanetti

Das argentinische B-Girl Carito hat sich mit ihrer Dance Crew in Europa einen Namen gemacht und sich selbst an die Spitze der besten Breakdancer der Welt gebattelt. Foto: PD

Wo sich vor rund 2000 Jahren die gallorömische Gesellschaft von Augusta Raurica für Vorstellungen traf, traten am Wochenende Tänzerinnen und Tänzer aus der Breaking- und House-Szene gegeneinander an. 120 Teilnehmende aus verschiedenen Nationen im Alter zwischen 4 und 40 Jahren versammelten sich im ehemaligen Stadtzentrum von Augusta Raurica. Das ist sogar eine Weltpremiere gewesen, wie Lorenz Flendrie von «the movement» sagt: «Noch nie wurden moderne Tanz-Battles vor solch einer geschichtsträchtigen Kulisse wie dem antiken szenischen Theater ausgetragen.»

Szenisches Theater im ehemaligen Stadtzentrum von Augusta Raurica. Foto: PD

In der Preselection in der Halle entzückte der jüngste Teilnehmer (E-Force, 4 Jahre) die Zuschauerinnen und Zuschauer. Video: PD

Hinter dem 2018 gegründeten gemeinnützigen Verein «the movement» steht unter anderem der Basler Tänzer Coşkun Kenar, der Anfang 2000er unter seinem ehemaligen Namen Tuff Kid beachtenswerte Erfolge feierte und als einer der wenigen B-Boys vom Hip-Hop leben konnte. Sein Netzwerk ermöglicht die internationale Ausrichtung samt Jury von «the movement arena». Die Veranstaltung fand das erste Mal 2019 auf dem Münsterplatz statt. Die zweite Ausgabe ging im Rahmen des Jugendkulturfestivals in der Elisabethenkirche über die Bühne. Dieses Jahr in der Römer-Arena handelte es sich um die dritte Durchführung.

Das argentinische B-Girl Carito lieferte mit ihren Fähigkeiten einige der Highlights des Abends. Video: PD

Man könne sich gut vorstellen, dass die Veranstaltung nächstes Jahr wieder in Augusta Raurica durchgeführt wird, sagt Lorenz Flendrie, der als ehemaliger Back-up-MC für den Basler Rapper Black Tiger schon lange in der Hip-Hop-Szene unterwegs ist. Der Grund für das Engagement von «the movement» liegt in einer speziellen Faszination für Breaking: «In einem Battle ist alles improvisiert», sagt Lorenz Flendrie. So könne man nicht einfach seine besten Moves vorführen. Stattdessen gelte es, mit der ureigenen Kreativität genau auf das Gegenüber einzugehen. Das lehre einen so einiges fürs Leben. Es ist das erklärte Ziel des gemeinnützigen Vereins, auch in schulischen Kontexten tänzerisch die individuelle Potenzialentfaltung von Kindern und jungen Erwachsenen zu fördern.

