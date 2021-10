Trauungen «nach Fliessbandsystem» – Brautpaare klagen über Romantik-Mangel beim Basler Standesamt Die zivile Trauung an der Rittergasse 11 steht in der Kritik. Einige empfinden sie als lieblos. Andere wünschen sich eine Auswahl an Orten in der Stadt, wo sie vollstreckt werden kann. Katrin Hauser

Rein und wieder raus im Viertelstundentakt: So beschreiben manche Brautpaare das Geschehen an der Rittergasse 11. Foto: Matthias Wäckerlin

Die Hochzeit gehört zu den Erlebnissen, die gern als einzigartig beschrieben werden. Beim Standesamt an der Rittergasse in Basel ist von Einzigartigkeit allerdings wenig zu spüren, wenn man den Schilderungen mancher Brautpaare glauben darf. Im Viertelstundentakt würden sie abgeholt und in einem formellen, lieblosen Akt getraut. Nach dem Motto: Stempel drauf, der Nächste, bitte! Eine Frau beschreibt ihre Trauung in einer Bewertung auf Google als «Eheschliessung nach Fliessbandsystem». Jemand anderes schreibt: «Die Trauung war ziemlich trocken und lieblos.»