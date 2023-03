Hadert mit dem Comité: Dr Fäärimaa. Foto: Pino Covino

Der gemeine Basler hält ja durchaus etwas auf sich (und seine Stadt), er gibt sich weltoffen und mondän, aber auch bescheiden und manchmal gar etwas introvertiert. Dass die Schnitzelbänggler diese, zumindest in Teilen, anzweifelbare Selbsteinschätzung mit grosser Lust zur Kenntlichkeit entstellen: Das haben sie auch dieses Jahr eindrücklich bewiesen.

Eigentlich sollte nun der Blick noch ein bisschen in die Ferne schweifen, aber ganz kurz noch müssen wir hier bleiben, denn es gibt noch ein fasnächtliches Problem, das es zu klären gilt. Zum Start: Eine Protestnote schreibt s Dintelimpli.

Oft wird aim öppis vorgmacht und s isch öppis Lätzes dra

Und me dänggt für sich: Verzell das doch em Fäärymaa

Und wenn si jetz d Blaggedde mit me Metronom bestügge

Will s Comité uns glaube loo, si wurde richtig tigge.

Auch der gerade angesprochene Fäärimaa ist nicht wirklich happy mit dem diesjährigen Motto «Zämme im Taggt», bittet aber auch um Nachsicht.

Me gsehts dääne Lütt vom Fasnachts-Comité nit aa

wär waiss, hänn sie friehner e schwääry Jugend ghaa

begägne Sie dääne schoonend und syyge Sie froh

sinn nit Sie sälber uff so e Fasnachts-Motto koo.

Muss das wieder sein? D Gwäägi sind nicht happy mit dem Comeback des Cortège. Foto: Dominik Plüss

D Gwäägi sind unzufrieden, allerdings aus einem anderen Grund. Es geht um ein nicht nur bejubeltes Comeback…

Ai mool mee, het s Comité

E Sau-Ydee, herjeeminee.

Kumm mir mache wiider Cortège, das macht Spass.

Dryssig Wääge steen im Stau

die hundert Gugge steen jetzt au.

Und au d Glygge steen dumm umme uff dr Gass.

Wenn denn alles numme stoot, und me sich frogt, wo isch s Konzäpt.

kenntsch maine s haig sich unser Comité an Boode aanegläbt.

Apropos: Die Klima-Kleber müssen sich einiges anhören in diesem Jahr. Motiviert werden sie von Aktivisten, die nichts weniger als täglich die Apokalypse predigen. Die Nachtschwärmer denken sich ihren Teil dazu.

S’git Aggtivischte, e Sensation

Die nenne sich «die letscht Generation»

Bi soo vyyl Dummhait, i sags ooni Wuet

Wär e näggschti vo deene au nid guet.

Verharmlosen sollte man die Brandherde auf diesem Planeten aber natürlich nicht. Die Dreydaagsfliege weist völlig zu Recht darauf hin – die Auswirkungen allerdings sind überraschend…

Klimawandel, Krieg und Kataschtroofe wo verheere

Dr Menschhait blybt nur wenig Fraid – usser sich z vermeere

8 Milliarde simmer scho, und es macht dr Schyyn

Alli acht Milliarde wänn an Pfingschte ins Tessin.

Als Folge dieses kleinen Ausflugs in die Wärme passiert dann folgendes, erklärt uns derselbe Bangg:

«Perineum sunning» isch e neye Trend – und gspunne:

De leggsch di uff e Rugge und hebsch s Fuudi blutt an d Sunne.

Für d Schwyzer Politigg isch sälle Trend jo gar nid ney:

Do ziehts die bruune Ärsch scho lang in d Sünneli-Partey.

D Gryysel nehmen zwei SP-Aushängeschilder genauer unter die Lupe. Foto: Dominik Plüss

D’ Gryysel ärgern sich dagegen über die Protagonisten einer anderen Partei.

Demokratisch will me unsri Fraue jetzt bis 65 chrüpple loh.

Do druf seit d‘Funiciello im Vertraue: D‘Glyychstellig, die gfallt mir jetzt nüm so!

D’Erlüüchtig kunnt denn, wo si mit em Wehrmuet eine kifft.

Denn merkt si, dass das Thema Schaffe beidi nid betrifft.

Noch haben wir ja gar nichts gehört über den Superstar der Sozialdemokraten, über den Viren-General, über «Tigrillo», wie er sich selber nennt. Das müssen wir nun schleunigst nachholen. Die Schnapsbagge haben den französischen Abgang des Bundesrats live erlebt.

Ych bi im Summer uf Franggryych in d’Ferie – mit allem drum und draa.

Ouh, de Kinder hett’s gfalle – si hän jeede Daag derfe e Glacé ha.

Mi Glaine schreyt: «Papi, das Flugzyg am Himmel, suecht das e Plätzli?»

Do sag ych: «Nai, Bueb, da’sch dr Berset, uff em Wäg zumene Kätzli»!

Dabei gäbe es für einen Bundesrat, ja für die ganze Schweiz und ihre staatsnahen Betriebe in diesen tristen Zeiten ja eigentlich dringlichere Aufgaben. Aber wie wir halt so sind, neutral und gern im Ungefähren unterwegs, führt das zu Stirnrunzeln. Die Brunzguttere erzählen ein symptomatisches Beispiel.

Hello it‘s RUAG! Waas, Sy wette Waffe kaufe?

I have to check this! Waarte Sy do in dr Schlaufe!

S goht läider nit – Sy sin im Krieg, jä, daas isch krass –

mir exportiere unsri Waffe nur zum Spass!

Ja, dieser Krieg, eine Katastrophe, und wenn man glaubt, was D Lumpesammler berichten, wissen gerade die Jungen erstaunlich wenig über die Vorgänge. Traurig, eigentlich.

Im Trämli ghöri wie zwei Jungs heftig diskutiere

Hey Alte, Mann, dä Putin weisch, tuet alles sabotiere

Was haltisch du vo Nordstream 2 und allem was isch gscheh?

Do seit dr Anger: weiss i nit, has 1 jo gar nit gseh.

Haben den Lehrermangel erkannt: D Perefyss. Foto: Pino Covino

Das könnte vielleicht daran liegen, dass man nicht mehr so viel lehrt und lernt in den Schulen in diesem Land (und ganz speziell in diesem Kanton). Die PereFyss machen sich ebenfalls grosse Sorgen:



Pro Wuche griegt e jeedes Kind mindeschtens ai Leggtioon,

In Legasthenie, Logopädie, Dyskalkulie, Bulimie, Orthografie, Schizophrenie – däm sait me In-te-gra-ti-on.

Der Fritzli rieft: «Ha d Schnauze voll, ych will nit hogge blyybe,

Statt integriere wott ych wider rächne, lääse, schryybe!»

Die Folgen davon sind Missverständnisse, im schlimmsten Fall endet es in grobem Fehlverhalten. Die Wanderratte erzählen von einem prominenten Beispiel aus Amerika.

Nur Jo heisst Jo und Nai heisst Nai.

Drum isch e Nai kai Jo und e Jo kai Nai.

Also Nai blybt Nai und Jo blybt Jo,

dass sotten aigentlig alli verstoo.

und jo, e Nai isch kai Staats-Affääre

aber das soll emol ain em Trump erklääre.

D Lumpesammler stellen auch in der aktuellen Regierung das eine oder andere grössere Problem fest. Es läuft einfach nicht rund. Aber immerhin gibt es ein Happy End.

15 Wahlgäng, ei Tumult, jä d’Amis si am Spinne

Korräggt seit me däm hüt Banana-Republik-aner/Inne

Bim Biden fingt me Gheimpapier, doch dä wird nit mol rot

Er freut sich, dass er wieder weiss, wo si Garage stoht

Natürlich haben sie nicht nur in den USA so ihre Probleme mit den Staatsoberhäuptern. S Dintelimpli zieht einen spannenden Vergleich.

Pop Up Stores dien so wie Pilz grad us em Boode schiesse

Das sin Lääde, wo nach kurzer Zyt scho wiider schliesse

S git Pop Up Baize, Pop Up Coiffeur, Pop Up Würstliständ

Und Ängland het als Pop Up e Ministerpresidänt.

Sowieso macht Grossbritannien eine schwere Zeit durch, der Tod der Queen hat ein ganzes Volk (ach was, fast die ganze Welt) in Trauer gestürzt. Sorgen bereiten auch das Gebaren ihres Enkels. Obwohl: Das Echo vom Säntis findet auch lobende Worte.

Wär spinnt, ghoot zum Doggter, jeedi Wuche e Bsuech.

Dr Harry machts besser. Dä schrybts in e Buech.

Von der Qualität des Inhalts ist die Familie M. Steiner jedoch nicht übermässig begeistert.

S Bethli wird beäärdiget mit Pomp und grossem Staat

Dasch niveau-mässig Wiener Burgtheater im Quadraat.

Bi Meghan und em Harry-Boy (ych hoff ych überläb se)

Wääre mr vom Niveau här bi Wattewyl und Häbse.

Homeoffice-Connaisseur: Hansi Bargäld. Foto: Nicole Pont

Der tief gefallene Prinz ist vielleicht der Prototyp der heutigen Wehleidigkeit. Einen Unterschied gibts aber: Während er mit seinen Klagen Hunderte von Millionen verdient, bleibt dem progressiven Normalsterblichen nur der Protest im Kleinen – mit einem kleinen Aufbegehren gegen den Arbeitgeber. Das erzählt uns Hansli Bargäld.

Am Morge lenger pfuuse

das duet dr Seel denn guet.

Denn mit em Bello uuse,

wo duss sy Gschäftli duet.

E Zoom-Chat kurz am Compi fyr aimool ooni Gschyss,

Denn mit em Schätzli wyter schmüsele. Das isch «My Day im Home Office».

Dieses Daheimwerkeln hat sich ja spätestens während der Corona-Pandemie etabliert. Aber jetzt kann das auch negative Folgen haben – wegen der Strommangellage, sagen D Schlyychwäärbig.

Dr Blackout macht mir Sorge, ooni Stroom wäär nämlig Schluss!

Kai Netflix me, kai Sky, ojee, und au kai Disney plus.

Drum schwätz i jetz mit minre Frau, will vorbereitet syy.

Und meerg denn graad so nääbeby, s schiint ganz e Nätti z syy!

Aber selbst wenn man trotz Energiesparphase trotzdem noch – alleine oder mit der Frau – zum Fernsehschauen kommt: Gerade bei den Programmen von SRF droht durchaus auch eine Gefahr, warnen die Dipflischysser.

Luegsch zerscht die Beschatter a

druff abe isch denn Tschugger dra

denn schnurrt dr Bettware Fischer dry

no sehn mir is in dr Psychatrie.

Aber das ist ja einigermassen harmlos, wenn man diese Geschichte mit jener vergleicht, die uns S spitzig Ryssblei mitgebracht hat. Da leidet man richtig mit – weil doch nur staatliche Befehle ausgeführt worden sind. Aber ja, manchmal ist das Leben hart…

D’ Sommaruga meint, me sett zämmen unter d’ Duschi,

drumm dusch y mit myynere Noochbere em Uschi.

Si kunnt vom Barderre undenuffe, joo drnoo,

denn isch myyny emool fryener heime koo,

und findet uns beidi unter dr’ Duschi,

sythäär dusch ych im Barderre bi dr’ Uschi.



Sebastian Briellmann ist Autor der Basler Zeitung. Mehr Infos

