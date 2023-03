Pratteln setzt weiter auf Traditionen – Brauchtum und Kulturen durch Tanz verbinden Was sich aus dem «Tag der lebendigen Traditionen» und «Tracht lacht – Brauchtum verbindet» entwickelt hat, soll weitergeführt werden. Daniel Aenishänslin

Ein Bändertanz aus dem Berner Oberland. Foto: Vreni Agostini

Ein Novum wird sich am 17. September im Theater Augusta Raurica abspielen. Am «Tag der lebendigen Traditionen» will Sarah Berger, kantonale Tanzleiterin der Trachtenvereinigung Baselland, Baselbieter Brauch mit Menschen aus allen Kulturen teilen. «Der Bändertanz um den Maibaum ist eine alte Tradition, die nicht nur in der Schweiz oder im Baselbiet bekannt ist; einst war der er in ganz Europa verbreitet», sagt sie, «er ist ein lebendiges Symbol, der uns Menschen mit dem Frühling verbindet.» Für gewöhnlich wird der Bändertanz im Frühling um den Maibaum getanzt.

Tanzende aus über 30 Kulturen

Der «Tag der lebendigen Traditionen» wird am 17. September sein Abschlussfest erleben. Ins Leben gerufen wurde er, um die Vorbereitungen und Festtage des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests in Pratteln zu begleiten. Er diente seit 2019 dazu, dem Vereinswesen und Brauchtum des Baselbiets eine Plattform zu bieten. Das von der Gemeinde Pratteln initiierte Projekt «Tracht lacht – Brauchtum verbindet» entwickelt sich nun durch den Bändertanz weiter. Am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest mündete das Projekt in den «Tanz der Nationen» mit Tanzenden aus über 30 Kulturen.

Der neu gegründeten Verein «Tanz der Kulturen» nimmt das Erbe von «Tracht lacht – Brauchtum verbindet» auf. Er begleitet den internationalen Bändertanz und wird weitere Tanz- und Kulturevents, die Brauchtum und Kulturen verbinden, organisieren.

