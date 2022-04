Wochenduell: Modusänderung in der Super League – Braucht die Super League diese Modusänderung? In der Super League sollen ab der Saison 2023/24 zwölf statt bisher zehn Teams mitspielen – und auch das Format wird einer Veränderung unterzogen. Die finale Tabellenrangierung der Teams soll in Zukunft anhand von Playoffs ermittelt werden. Linus Schauffert Darius Aurel Meyer

Muss sich FC Basel, hier mit Tomas Tavares (r.), zukünftig in der Super League nicht nur gegen neun, sondern gegen elf andere Teams durchsetzen? Foto: Keystone

Ab der Saison 2023/24 sollen laut dem zuständigen Komitee der Swiss Football League (SFL) zwölf statt zehn Teams in der Super League an den Start gehen. Dieser Vorschlag wird den betroffenen Vereinen an der ausserordentlichen Generalversammlung der SFL am 20. Mai dieses Jahres unterbreitet. Einen direkten Absteiger aus der Super League gibt es am Ende der Spielzeit 2022/23 daher nicht, nur eine Barrage zwischen dem Letzten der Super League und dem Dritten der Challenge League.

Dies soll jedoch nicht die einzige Änderung bleiben: Auch der Modus wird angepasst. So wird zuerst eine Hinrunde ausgespielt, in der alle Teams in 22 Runden zweimal aufeinandertreffen. Dann wird die Tabelle in zwei Hälften aufgeteilt. Die jeweiligen sechs Teams spielen zwei weitere Male gegeneinander. Nach 32 Spieltagen erfolgen die Playoffs.

In diesen spielen der Erste und Zweite um den Meistertitel, die acht folgenden Teams um die Teilnahme an den europäischen Wettbewerben. Von den restlichen zwei Mannschaften steigt eine direkt ab, und die andere muss in die Barrage gegen den Zweitplatzierten der Challenge League. In dieser nehmen wiederum auch weiterhin zehn Teams teil, und auch das Format bleibt unverändert.

Ja, Playoffs bringen Spannung in die Liga, und zwei zusätzliche Teams geben den Vereinen mehr finanzielle Sicherheit.

Playoffs in der Super League? Und dazu noch zwölf anstelle von zehn Teams. Das klingt für den Schweizer Sportfan ungewohnt und stösst vielerorts erst mal auf Ablehnung. Jedoch würde eine solche Änderung des Modus, wie sie in der ausserordentlichen Generalversammlung der SFL am 20. Mai dieses Jahres diskutiert wird, die Super League um einiges attraktiver machen.

Das vorgeschlagene System ist kein neues, es handelt sich dabei nicht etwa um ein Experiment. Denn beispielsweise in der österreichischen Bundesliga findet es in sehr ähnlicher Form seit 2018 Anwendung und sorgt dort für Spannung in der Meisterschaft bis zum Schluss.

Auf der einen Seite würde eine Erhöhung der teilnehmenden Mannschaften in der Super League vor allem dafür sorgen, dass das Abstiegsrisiko für diejenigen Clubs, welche sich längerfristig in der obersten Liga festsetzen wollen, kleiner würde. Der entstehende Puffer am Ende der Tabelle gäbe den Vereinen mehr Planungssicherheit und würde das finanzielle Risiko minimieren.

Auf der anderen Seite machen Playoffs die Saison unberechenbarer, spannender und werden somit mehr Zuschauer ins Stadion locken. Die laufende Saison ist das beste Beispiel dafür, wieso die Super League eine solche Veränderung gebrauchen könnte. Wirklich spannend ist es acht Runden vor Schluss höchstens im Kampf um Platz zwei und um die Barrage. Dass der FCZ Meister wird, daran zweifelt schon länger niemand mehr.

Eine Konsequenz der ausbleibenden Spannung in der Super League sind die Besucherzahlen in den Stadien. Kaum ein Club vermag es in einem regulären Saisonspiel, das eigene Stadion vollzubekommen. Bestes Beispiel ist das Spiel FCB gegen YB vom letzten Sonntag. Das sollte ein Klassiker sein, die letzten beiden Serienmeister der Super League treffen kurz vor Ende der Saison zum Kräftemessen im grössten Stadion der Schweiz aufeinander. Doch die 25’760 Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich für dieses Spiel in den St.-Jakob-Park begaben, spiegeln das kaum wider.

Dass am Ende der Saison derjenige gewinnen soll, welcher über die gesamte Spielzeit hinweg am konstantesten war, ist zwar ein valides Argument gegen Playoffs. Jedoch sieht man zurzeit beim FCZ, dass es sich mit komfortablem Vorsprung in der Tabelle auch schlicht und einfach freier aufspielen lässt. In einer K.-o.-Phase müssten auch die Zürcher noch zeigen, dass sie dem Druck standhalten können und dass der Ligagewinn nicht einfach nur ein Reiten auf der Erfolgswelle ist. Linus Schauffert

Braucht die Super League diese Modusänderung? Ja, Playoffs bringen Spannung in die Liga, und zwei zusätzliche Teams geben den Vereinen mehr finanzielle Sicherheit. Nein, der Fussball ist auch ohne erzwungenes Hollywood-Narrativ gut genug darin, seine eigenen Geschichten zu schreiben.

Nein, der Fussball ist auch ohne erzwungenes Hollywood-Narrativ gut genug darin, seine eigenen Geschichten zu schreiben.

Wir leben in einer Zeit, wo der Veränderung ein schon fast inhärenter Wert zugeschrieben wird. Was sich ändert, so das Credo, wird automatisch auch besser. Diese Implikation mag in vielen Bereichen des Lebens stimmen, nicht aber im Falle der angedachten Modusänderung in der Schweizer Super League. Das Ziel des neuen Formats ist zwar klar: attraktivere Spiele und länger anhaltende Spannung. Doch ist überaus fraglich, ob die Änderungen auch die erwünschte Wirkung erzielen werden.

Klar, wenn der Schweizer Meister erst ganz am Ende in einer Playoff-Serie zwischen dem Erst- und Zweitplatzierten ermittelt wird, kommt ein paar Spiele lang richtig viel Spannung auf. Doch das Übermass an Dramatik zum Saison-Ende steht in krassem Kontrast zur ersten Phase der Saison, die im neuen Modus beträchtlich an Bedeutung einbüsst. Dies bestraft vorab die «kleinen» Teams und deren Fans. Mannschaften wie Lausanne oder Luzern würden künftig im Rennen um die Meisterschaft keine nennenswerte Rolle mehr spielen – denn ab der Hälfte der Spielzeit spielten die ja ihren eigenen Wettbewerb. Gegen die besten Teams der Liga bliebe ihnen somit nur noch ein Heimspiel pro Jahr. Das wäre schade für Spieler und Fans, aber auch in finanzieller Hinsicht ein Schock.

Wenn man die ganze Szenerie zu Ende denkt, bedeutet dies: Die wirklich wichtigen Partien im Meisterrennen würden immer etwa die gleichen Mannschaften untereinander austragen. Must-win-Spiele gegen die Kleinen und packende Fernduelle würde es nicht mehr in der gleichen Form geben. Und das wird auf lange Zeit richtig langweilig. Der 13. Mai 2006 bleibt wohl jedem FCB-Fan, wenn auch schmerzhaft, in Erinnerung – eben weil an diesem Tag etwas nicht Alltägliches geschah. Die Vorstellung, dass von nun an jede Meisterschaft in einem solchen Höhepunkt endet, ist nicht nur sicherheitstechnisch äusserst fragwürdig und angesichts von etwaigen Verletzungen und Sperren unfair; sie birgt auch eine ermüdende Monotonie und erinnert eher an Hollywood-Actionfilme denn an Fussball.

Denn die Meisterschaft im Fussball lebt genau von dieser Vielseitigkeit: mal endet sie in einer Finalissima, mal wird sie zum Schaulaufen einer einzigen Mannschaft; mal entscheiden die Direktduelle der Titelaspiranten das Rennen, mal machen die Fehltritte gegen vermeintliche Aussenseiter den Unterschied. Kurz: Der Fussball ist gut genug darin, seine eigenen Geschichten zu schreiben – er braucht dazu kein Hollywood-Narrativ, das ihm von aussen aufgezwungen wird. Darius Aurel Meyer

