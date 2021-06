Grösstes Rüstungsprojekt der Schweiz – Braucht die Schweizer Armee einen Tarnkappenbomber? Namhafte Kräfte innerhalb von Armee und Luftwaffe wollen das modernste Kampfflugzeug, das es heute gibt. Was für und was gegen die F-35 aus den USA spricht. Beni Gafner

Passt in den Hangar von Payerne: F-35. Anpassungen der Schweizer Infrastruktur in Millionenhöhe blieben nach US-Vorschrift aus Sicherheitsgründen aber unabdingbar. Foto: Alexander Dietz (Keystone)

Noch hat der Bundesrat nicht entschieden, welchen der vier im Wettbewerb stehenden Kampfjettypen er beschaffen will. Einiges deutet darauf hin, dass die F-35 das Rennen machen könnte. Ob Verteidigungsministerin Viola Amherd (Die Mitte) im Bundesrat tatsächlich den Kauf der F-35 beantragt hat oder noch beantragen wird, ist allerdings noch unklar und offiziell bisher von keiner Seite bestätigt worden.

Eingesetzt werden soll der Tarnkappenbomber auftragsgemäss für den Luftpolizeidienst, die Luftverteidigung und für die Unterstützung von Truppen am Boden. Klar scheint, dass eine Mehrheit innerhalb von Luftwaffe und Verteidigungsministerium den gemäss Herstellerwerbung «zukunftsträchtigsten» Jet will. Was bisher in der Armee für die F-35 spricht und was Experten von aussen bemängeln.

Der Favorit der Luftwaffe: der US-Jet F-35 Video: Tamedia

Der Modernste und Günstigste

Offenbar entspricht der US-Tarnkappenbomber F-35 dem wirtschaftlich günstigsten Angebot, das der Schweiz im Rahmen des bald abgeschlossenen Kampfjet-Wettbewerbs vorgelegt wurde. Das berichtet die SRF-«Rundschau». Wie gross die Preisdifferenz zu den Mitbewerbern genau ist, bleibt vorerst unklar. Hinter den Kulissen wird von bis zu 1,5 Milliarden Franken gesprochen, die der US-Jet der sogenannten 5. Generation über eine Betriebsdauer von dreissig Jahren günstiger ausfallen soll als die drei Konkurrenten von Boeing (Super Hornet), Dassault (Rafale) und Airbus (Eurofighter). Gleichzeitig sei der US-Jet bei der Übermittlung und Vernetzung von Daten aller Art der technisch fortschrittlichste.

Kritiker argwöhnen, dass die Festlegung der sogenannten Lebenswegkosten bei der F-35 eine unscharfe Wissenschaft sei, denn es bestünden im Gegensatz zu den Mitbewerbern keine Erfahrungswerte. Unklar ist auch, ob die Amerikaner die Lebenswegkosten wie veranschlagt garantieren und ob bei unerwarteten Kostenüberschreitungen bei Upgrades über die nächsten dreissig Jahre die Schweiz geradestehen muss oder ob das die USA tragen werden.

Dritte Option wäre, auf teure Upgrades und Kampfwertsteigerungen aus Kostengründen zu verzichten. Fakt ist: Im Herstellerland USA fiel die F-35 durch eine Unzahl von Mängeln auf, sorgte für heftige politische Kontroversen und Sparprogramme. Die Politik entschied sich für eine Weiterführung des F-35-Programms, nachdem ein Ausstieg nach Investitionen in Billionenhöhe unmöglich erschienen war. Zeitlich hinkt das F-35-Programm hinterher, dass die politisch verordnete Zielgrösse von 24’000 Dollar Kosten pro Flugstunde jemals erreicht wird, daran glaubt in den USA kaum mehr jemand.

Tarneigenschaften

Entwickelt wurde die F-35 als Erstschlag-Bomber, der im Verbund mit anderen Kampfjets der USA eingesetzt wird, zum Beispiel zusammen mit dem Luftüberlegenheits-Jet F-22 Raptor. Die Tarnkappenfähigkeit (Stealth) soll es Angreifern erlauben, von feindlichen Abwehrsystemen unerkannt in die Tiefe des gegnerischen Raums einzudringen, um dort Kommandoposten und beispielsweise Boden-Luft-Abwehrsysteme auszuschalten. Die Tarneigenschaften, die durch die besondere Konstruktion und einen geheimen Anstrich der Hülle resultiert, funktionieren bei der F-35 nur, wenn alle mitgetragenen Waffen im Bauch des Jets versteckt sind. Dann ist die F-35 für einen feindlichen Jet, der ihm direkt entgegenfliegt, längere Zeit nicht sichtbar.

Anders verhält es sich, wenn der Jet in Schräglage von modernen Radarsystemen vom Boden aus angestrahlt wird. Dann zeichnen sich, berichten Experten, sogenannte Radarsignaturen ab – die F-35 wird also sichtbar. Tonnenweise Metall lassen sich auch heute nicht ohne weiteres vom Himmel wegradieren. Eine Frage der Zeit ist es, bis die F-35 (und andere Tarnkappenjets) für Passivradare neuster Generation systematisch sichtbar wird. Wie lange es dauert, bis der Tarnkappenjet endgültig entzaubert wird, kann heute nicht gesagt werden.

Fakt ist, dass die USA im Syrien-Krieg zuletzt ihre An- und Überflugwege vom einen Tag auf den anderen anpassten, nachdem die Russen ihre modernsten Boden-Luft-Abwehrsysteme (S-400) aufgebaut hatten. Die Russen setzen mit dieser Abwehrwaffe gegenüber den Amerikanern faktisch eine Flugverbotszone durch.

Trägt die F-35 ihre Waffen ausserhalb ihrer Tarnhülle, ist sie auf jedem Militärradar sichtbar. Das ist bei Luftpolizeieinsätzen auch gewollt. Dann droht ein Jet bei Bedarf einem anderen mit der angehängten Bewaffnung und zwingt ihn so, hoffentlich ohne die Waffen einsetzen zu müssen, zu einem Kurswechsel oder zur Landung. Die Tarnkappenfähigkeiten spielten damit im Normalfall bei Luftpolizei- und Defensiveinsätzen keine oder nur eine untergeordnete Rolle, sagen Kenner der Materie.

Datenaustausch

Würde die Schweiz die F-35 beschaffen, lägen die grössten Vorteile wohl im Bereich Kommunikation und Vernetzung. Ein Kenner vergleicht das etwas salopp mit einem Sprung vom iPhone 6 zum iPhone 12. Daten aufspüren, erkennen, verarbeiten und weiterleiten in Verbindung mit einer fortschrittlichen Sensorik – hier liegen die Vorteile des neuen Jets.

Skeptiker weisen darauf hin, dass diese Fähigkeiten nur dann voll ausgespielt werden können, wenn grosse Kampfverbände von zwölf oder zwanzig und mehr Jets in der Luft sind und alle gleichzeitig über dieselben Informationen verfügen müssen. Fliegen Schweizer in Zweierpatrouillen, kann das System gar nicht voll ausgenutzt werden.

F-35 sind Datenkraken, die auch im Zusammenspiel mit Polizei und Zoll eine Rolle bei Fahndungen und dem Erstellen von Lagebildern spielen können.

Welche Gegenleistungen verlangen die USA?

Die Schweizer Luftwaffe will ihre bisherige Erfahrung mit den USA im Ausbildungsbereich weiterführen. Die Schweizer Piloten konnten schon bisher voll bezahlte Ausbildungskurse von mehreren Wochen in Florida absolvieren. Mit der F-35 würde die Ausbildung zu grossen Teilen wohl in Texas erfolgen. Die Frage dabei ist, wie viele der Schweizer Jets dazu in den USA stationiert sein müssen. Holland beispielsweise musste die ersten acht gekauften F-35 in den USA stationiert lassen, um darauf die eigenen Piloten ausbilden zu können. Der erste Jet in Holland landete 2019 und damit drei Jahre nach der Indienststellung der ersten acht niederländischen F-35 in den USA.

Profitieren könnte die Schweiz mit der F-35 von der grossen Erfahrung der amerikanischen Luftstreitkräfte in unzähligen Kriegen, an denen diese beteiligt waren. Die Amerikaner verkaufen ihre F-35 zudem nicht jeder Nation, die diese will. Die Frage ist: Was verlangen die USA dafür im Gegenzug? Gehören dazu Überflugsrechte im Konfliktfall, etwa von den US-Luftwaffenbasen in Deutschland? Wäre dem so, dann würde sich in der Schweiz die Frage nach der Neutralität stellen.

Klar ist auch, dass die Schweiz nicht auf der bisherigen Flugplatz-Infrastruktur basieren könnte. Die USA verlangen für die F-35 deutlich erhöhte Sicherheitsstandards. Die Investitionen dazu bedingten in Belgien, Holland und Dänemark Investitionen von mehreren Hundert Millionen Franken.

