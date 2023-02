Wochenduell der BaZ – Braucht der Langlaufsport eine Revolution? Mit dem Beginn der Langlauf-WM am vergangenen Mittwoch stellt sich die Frage, ob die fehlende Evolution im Langlauf-Kalender den Sport langweilig macht. Max Mäder Tobias Müller

Johannes Hösflot Klaebo dominiert den Langlaufsport. Ruiniert das den Sport? Foto: Laurent Gilliéron (Keystone)

Ja, gute Konzepte könnten dem Sport zu mehr Abwechslung und mehr Spannung verhelfen

Natürlich werden an den nordischen Weltmeisterschaften die Augen aller Langlauf-Fans wieder auf ihn gerichtet sein: Johannes Hösflot Klaebo. Der Norweger dominiert in dieser Saison sogar noch eindrücklicher als in den Jahren zuvor. 14-mal stand der 26-Jährige 2022/23 zuoberst auf dem Podest, an der Tour de Ski spielte er mit seinen Gegnern, und natürlich wird er nun auch in den kommenden Tagen in Planica Medaille um Medaille abräumen. Tritt Klaebo an, ist Platz 1 meistens schon vor dem Start vergeben. Tritt Klaebo nicht an, dann wird es spannend im Kampf um den Sieg – und die Zuschauer schalten den Fernseher aus.

Es ist die paradoxe Situation im Langlauf-Weltcup zurzeit. Experten und Fans wünschen sich mehr Ausgeglichenheit im Athletenfeld statt Klaebo-Dominanz. Doch gleichzeitig ist der Sport auf eine solche Überfigur angewiesen, die dem Ganzen immerhin ein wenig Glanz und Glamour verleiht. Denn der Kalender und die Rennformate sind an Eintönigkeit kaum zu überbieten.

Seit Jahren macht der Weltcup-Tross mit wenigen Ausnahmen seine immer gleiche Tour durch Skandinavien, Mitteleuropa und dann nach Kanada zum Weltcupfinale. Gestartet wird in Sprints, im Einzel oder im Massenstart. 10 Kilometer, 15 Kilometer, 50 Kilometer – immer und immer wieder dieselben Abläufe, die gleichen Geschichten, dieselben Dramaturgien, die eigentlich keine sind. Langeweile in Endlosschleife.

Eigentlich hätten die Verantwortlichen des Weltverbandes FIS die Antworten schon vor Jahren gehabt für mehr Spannung und Action. Anfang 2012 ging der Norweger Petter Northug auf die Jagd nach seinem Ewigkonkurrenten Dario Cologna. Die Etappe der damaligen Tour de Ski im Verfolgungsrennen führte über brutale 32 Kilometer von Cortina nach Toblach. Noch heute schwärmen ehemalige Athleten und Kommentatoren von diesem Rennen, das Drama bot und den damaligen Dominator Cologna ans Limit seiner Leistungsfähigkeit brachte.

Ebenfalls ein gelungener Versuch der Weltcup-Organisatoren war die Ski-Tour 2020 in Schweden und Norwegen, mit einer Sprintetappe die Skipiste rauf und einem Langdistanzrennen inklusive Grenzüberschreitung zwischen den beiden Austragungsländern. Doch anstatt die Erfolgstour fix ins Programm aufzunehmen, ist sie zurzeit bloss eine schöne Erinnerung für Langlaufbegeisterte.

Wie Events vermarktet und spannend gestaltet werden können, ist im Biathlon eindrücklich zu sehen: Single-Mixed-Staffel, Mixed-Staffel, kurze Rennstrecken, viel Action. Es sind dies Konzepte, die auch bei den Athleten ohne Gewehr auf dem Rücken wieder für bessere Einschaltquoten sorgen würden. Doch davon scheint man im Langlauf noch weit entfernt zu sein. Tobias Müller

Nein, der Sport wird durch Veränderungen der Wettbewerbe nicht mehr Zuschauer erhalten

Ein Athlet, der das Feld dominiert, hat keinen negativen Einfluss auf die Zuschauerzahlen. Weder Michael Jordan im Basketball noch Marcel Hirscher im Ski haben ihren Sport mit ihrer Dominanz verschlechtert. Und genauso wenig wird auch eine Veränderung der Wettkampfformate den Sport kompetitiver machen.

Denn laut dem internationalen Ski-Verband FIS sind die grossen Zuschauernationen des Langlaufs die skandinavischen Länder, Russland und die DACH-Region. Das sind Deutschland, Österreich und die Schweiz, die tatsächlich in diesem Sport vertreten sind, weil es bei ihnen auch mal schneit. Hier allerdings endet das inzwischen seit Jahren stabile Zuschauerinteresse.

Würde man nun einen Geschäftsmann fragen, so sind stabile Zuschauerzahlen nichts Erstrebenswertes. Wachstum, Wachstum und noch mehr Wachstum, wäre seine Antwort nach dem Ziel. Nur: Wo gibt es neue Zuschauer?

Die brutale Realität solcher Ausdauersportarten wie Langlauf: Sie können sich auf die Sportpuristen verlassen, verfügen aber über kein sehenswertes, vermarktbares Produkt für die Sportfan-Masse. Fahrradfahrer gucken die Tour de France. Ein paar Marathonläufer sehen sich gerne die Wettkämpfe von Eliud Kipchoge an. Doch ausserhalb des eigenen Nischenpublikums finden solche Sportarten kaum Anklang.

Und es ist ja nicht so, als hätte der Langlaufsport sich nicht darum bemüht, neue Formate anzubieten. Sprints, Einzel- und Massenstarts, Klassisch und Freistil, Solo- und Teamwettkämpfe – inzwischen bekommen sämtliche Connaisseurs ihre Vorlieben dargeboten. Deswegen werden aber weder indische Cricket-Fans noch Sadio-Mané-Anhänger in Senegal plötzlich auf die Idee kommen, ein paar Norweger im Schnee anzufeuern. Und auch die nächste Generation kann man so nicht abholen. Kein Jugendlicher mit einer Aufmerksamkeitsspanne von unter einer Minute beschäftigt sich für zwei Stunden mit Männern in viel zu enger Unterwäsche, wenn man stattdessen «Call of Duty» spielen kann. Also soll sich der Langlaufsport mit den steten Zuschauerzahlen seiner motivierten und engagierten Sport-Gemeinschaft zufriedengeben.

Das Produkt Langlauf braucht keine Veränderung im Wettbewerb, es bräuchte eine 180-Grad-Kehrtwende hin zu mehr brachialer Unterhaltung. Wie wäre es beispielsweise mit Lanzenstossen auf Langlaufski? Das würde die Menschen vor den Fernseher bringen. Nur wärs dann halt nicht mehr Langlauf ... Max Mäder



