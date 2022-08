Die Frage nach dem FCB-Spiel – Braucht der FC Basel noch einen Innenverteidiger? Am Sonntag gab der FCB den Leihtransfer von Nasser Djiga bekannt. Es drängt sich nun die Frage auf, ob dieser Abgang mit einer Neuverpflichtung kompensiert werden muss. Oliver Gut Linus Schauffert

Kasim Adams gelingt es im Kopfballduell mit Mirlind Kryeziu nicht, das 1:1 des FCZ zu verhindern. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Nasser Djiga wechselt leihweise zu Olympique Nîmes in die zweite französische Liga. Da keine Kaufoption besteht, ist der Gedanke des FCB klar: Der Teenager soll dort die nötige Einsatzzeit erhalten, um sich so weiterzuentwickeln, dass er im nächsten Sommer gestärkt nach Basel zurückkehren kann.

Weil der FCB nun nur noch drei gelernte Innenverteidiger hat und Kaderplaner Philipp Kaufmann gegenüber dieser Zeitung bereits vor mehreren Wochen bestätigte, dass man noch einen weiteren Innenverteidiger verpflichten will, dürfte auf diesen Abgang demnächst ein Zuzug folgen.

Nur: Ist das überhaupt nötig?

Auf der einen Seite ist es üblich, vier gelernte Innenverteidiger im Kader zu haben. Auf der anderen Seite funktioniert das Duo Kasim Adams und Arnau Comas bisher gut. Adams zeigt seit seinem ersten Spiel für den FCB, dass er in dieser Mannschaft eine Leaderrolle übernehmen will und kann. Und Comas, mit seiner unauffälligen Art, ergänzt den oft nach vorne verteidigenden Adams gut. Zudem gibt es ja auch noch Momentan-Linksverteidiger Andy Pelmard, der in der Vorsaison gefiel.

Hinzu kommen mit Fabian Frei, Wouter Burger und Taulant Xhaka weitere drei Spieler, die alle scho in der Innenverteidigung Erfahrung gesammelt haben – und die im Verbund mit Andy Diouf um zwei Positionen im defensiven Mittelfeld kämpfen. Auch wenn Alex Frei keinen von ihnen als Innenverteidiger sieht, so könnten sie trotzdem einspringen, sollte es im Abwehrzentrum tatsächlich eng werden.

