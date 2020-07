Das Basler Kulturangebot besteht aus wesentlich mehr als nur der Art Basel. Foto: Keystone

Die Art Basel könnte in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag feiern. Doch nach einer Verschiebung ist die wichtigste Kunstmesse der Welt abgesagt worden. Die Gründe sind nachvollziehbar. In diesen Corona-Zeiten ist es unmöglich, Kunst und Kunstinteressierte aus der ganzen Welt für eine Woche nach Basel zu bringen. So fehlt das schillernde Publikum, das der Stadt einen Hauch von Internationalität verleiht. Nicht nur die Hotels und Restaurants leiden unter der Absage, auch die kulturelle Ausstrahlung Basels ist zweifellos geringer. Die internationale Ausstrahlung von Basel als Stadt der bildenden Künste verstärke die seit den 1970er-Jahren weltweit führende Kunstmesse Art Basel massgeblich, heisst es im neuen Kulturleitbild, das diese Woche publik gemacht worden ist.

Es ist sicher so, dass die Art Basel viel dazu beigetragen hat, dass die Stadt weltweit im Fokus der Kunstliebhaber steht. Plötzlich wurde Basel in Miami und Hongkong, aber auch in anderen Metropolen ein Begriff, so wie es der FCB in seinen besten Champions-League-Zeiten war. Davon profitiert die gesamte hiesige Kulturszene. Und jetzt fehlt also dieser Publikumsmagnet. Die Frage stellt sich, wie Basel als Kulturstadt ohne die Art Basel dasteht. Ist dieses Kunstjahr nun gelaufen, oder zeichnet sich zumindest ein Silberstreifen am Horizont ab?

Die Antwort müssen die hiesigen Kulturschaffenden geben. Sie können jetzt beweisen, dass die Art Basel sicherlich ein Zugpferd ist, der Karren aber auch ohne dieses fährt. Die Liste macht es vor und organisiert eine den Umständen angepasste Messe, die vom 17. bis 20. September stattfindet und an der fast 50 Galerien aus 32 Ländern teilnehmen.

Und auch die Museen melden sich eindrücklich zurück. Das Kunstmuseum Basel zeigt einen Ausschnitt aus der gigantischen Fotosammlung von Ruth und Peter Herzog, von der weitere Exponate auch im Historischen Museum und im Antikenmuseum zu sehen sein werden. Die Fondation Beyeler konzentriert sich ab Ende September in einer Ausstellung auf Porträts und Selbstporträts. Das Museum Tinguely nimmt mit der Schau «Return to Sender» von Pedro Reyes den Dialog mit Jeannots «Mengele-Totentanz» auf. Deana Lawson trifft in der Kunsthalle mit ihren fotografischen Porträts vom Alltag der Schwarzen in den USA den Nerv der Zeit.

Schliesslich kündigen auch die Galerien im Herbst neue Ausstellungen an. Bereits Ende August dürfen wir von der Kulturstiftung Basel H. Geiger in umgebauten Räumlichkeiten an der Spitalstrasse 18 die erste Gruppenausstellung von zeitgenössischer Kunst der Karibik in Europa eröffnen. Basel spielte bei der Kolonialisierung der Karibik eine nicht unbedeutende Rolle.

Auch ohne die Art Basel ist Basel für Kulturinteressierte in den kommenden Monaten eine Reise wert. Es stellt sich nur die Frage, ob die Verantwortlichen im Standortmarketing, von Basel Tourismus und das Ressort Kultur im Präsidialdepartement die durch die Art entstandene Lücke als Chance zu nutzen wissen. Gerade in dieser schwierigen Zeit ist es notwendig, dass alle Player im Kulturbereich zusammenstehen und Basel als echte Kulturstadt positionieren.

Das einmalige Aussetzen wird uns die Art Basel nur noch lieber machen.

Wichtig ist aber, dass mit Kulturstadt nicht nur die Kunststadt gemeint ist. Mit dem neuen Stadtcasino von Herzog & de Meuron bekommt die Musikstadt Basel ein grossartiges Aushängeschild. Und unter der neuen Intendanz am Theater Basel richtet sich auch dieses Dreispartenhaus neu aus. Von einer Öffnung ist die Rede. Das bietet weitere Möglichkeiten zu einer – auch ohne Corona – längst fälligen, engeren Zusammenarbeit unter den Institutionen. Wobei nicht zuletzt die freien Kunstschaffenden einbezogen werden müssen. Gerade sie leiden am stärksten unter der Corona-Krise. Es ist ein Akt der Solidarität, wenn die subventionieren Kulturbetriebe mit ihnen kooperieren.

Es ist zu hoffen, dass im kommenden Juni wieder – wie gewohnt – die Art Basel stattfindet. Es wäre für Basel verheerend, wenn die Kunstmesse unter dem Einfluss neuer Investoren mittelfristig abwandern würde. Sie schliesst eine Lücke, die auch die Museen, Orchester, das Theater, die freie Szene und die Galerien nicht zu füllen vermögen. Das Ganze macht eben die Kulturstadt Basel aus. Aber das einmalige Aussetzen wird uns die Art Basel nur noch lieber machen. Und es spornt hoffentlich die übrigen Exponenten im Kulturbereich dazu an, zu zeigen, dass sie nicht bloss im Schatten der bedeutendsten Kunstmesse der Welt stehen.