Sweet Home: 10 bunte Wohnideen – Brauchen Sie eine Aufmunterung? Möbel, Kissen oder Accessoires: Diese freundlichen Farbtupfer tun dem Zuhause und den Bewohnern gut. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Keramikkunst, die leuchtet

Edle Tischleuchte mit farbigem Keramikfuss. Keramik und Foto: Casa Veronica

Oft dreht sich bei den Tischleuchten alles um den Schirm. Nicht so bei der Keramikleuchte von Casa Veronica. Hier ist der Fuss das Kunstwerk. Die Keramikkünstlerin und Interiordesignerin Veronica Ortuño produziert zwar alles als Einzelstücke, dennoch ist ein Besuch ihrer Website pure Inspiration.

2 — Lackdosen in Regenbogenfarben

Elegante Dosen und Eiskübel aus farbigem Lack. Dosen und Foto: Matilda Goad

Von Matilda Goad habe ich bereits in der Haushaltsgeschichte geschrieben. Die Homeware-Kollektion, welche die Redakteurin der renommierten Zeitschrift «House&Garden» anbietet, ist eine Sammlung von entzückenden Stücken, die von Bastkörbchen über Badetücher mit Rüschen zu Keramikbuttersdosen führt. Diese bunten Dosen von Matilda Goad machen sich gut auf dem Tisch, in der Hausbar oder als einzigartiges Geschenk.

3 — Color Blocking für Liegestühle

Farbige Polsterkissen auf Liegestühlen. Interiordesign und Foto: Reath Design Laure Joliet

Meistens sind Liegen und Outdoorstühle mit uninspirierten Kissen bestückt. Doch sind es gerade die Polster, mit denen man den Stil der Gartenmöbel definiert und personalisiert – oder eben nicht. Alles andere als langweilig ist hierbei der Ansatz des Interiorstudios Reath Design. Es spielt gerne mit überraschenden Farben und verleiht den Liegestühlen im Bild mit farbigen Kissen viel Stil. Diese Idee lässt sich mit ein wenig Nähtalent gut nachmachen.

4 — Streifzug an den Strand

Buntgestreifte Frotteewäsche für Bad und Badi. Tücher und Foto: Dusen Dusen

Cool am Pool, in der Badi oder am Strand ist man, wenn man ein Badetuch hat, das wirklich hübsch ist und nicht einfach bloss langweilig. Das sind diese gestreiften Frotteetücher von Dusen Dusen. Man kann mit ihnen aber auch Sommerlaune ins Badezimmer zaubern, denn diese könnten die meisten Badezimmer gut gebrauchen – und das nicht nur im Sommer.

5 — Bunte Bühne

Charmantes Sommerzimmer mit Gartenmöbeln und buntem Webteppich. Foto über: T urbulences Déco

Viele denken, Teppiche seien bieder oder nur was für den Winter. Falsch! Teppiche sind mehr als bloss Schmuck. Sie bringen Farbe, Komfort und Wohnlichkeit in Haus. Suchen Sie nach Webteppichen in starken Farben und wecken Sie damit Ihre Räume auf.

6 — Mattenfest

Chice Matte fürs Haus. Teppich und Foto: Colville .

Ein wunderschönes Beispiel in dieser Art, farbenprächtig und modern in der Anmutung ist dieser Juteteppich von Colville. Hinter der besonderen und sehr stilvollen Kollektion Colville stecken die ehemalige Modechefin der englischen «Vogue» Lucinda Chambers und ihre Partnerin Molly Molloy, welche Design Director bei Marni war. Im Colville-Shop findet man Homeware und Mode, wobei die Produkte nachhaltig und mit sozialem Engagement hergestellt werden und einzigartig sind. Schon das Anklicken des Webshops beschert eine lebensfrohe Farbexplosion.

7 — Farbiges Flechtwerk

Leichte Flechtmöbel in schönen Farben. Sitzmöbel und Foto: Kathrin Eckhardt Studio

Farbe bringt auch Leichtigkeit ins Haus. Gute Beispiele sind diese geflochtenen Bänke und Stühle von Kathrin Eckhardt Studio. Die Schweizerin entwirft ihre Kollektion selbst und realisiert sie mit lokalen Handwerkern und Handwerkerinnen in Ghana. Man kann alles online kaufen und Kathrin Eckhardt auch per Anmeldung in ihrem Studio in Zürich besuchen.

8 — Neue Welle auf dem Tisch

Farbige Servietten, die man einfach haben will. Servieren und Foto: Matilda Goad

Farbe geht auch im Kleinen. Zum Beispiel auf dem Tisch mit diesen zweifarbigen Servietten mit Wellensaum von Matilda Goad. Ich empfehle sie in allen Farben zu kaufen und gemischt auf den Tisch zu legen. Das funktioniert sowohl mit einem farbigen Tischtuch, wie auch wenn alles andere ausser den Servietten weiss ist.

9 — Sommernachtstraum

Buntes für das Bett. Bettwäsche und Foto: La Redoute

Wird es ihnen im weiss bezogenen Bett langsam langweilig? Dann tut dem Bett und ihnen diese fröhlich gestreifte Bettwäsche von La Redoute bestimmt gut.

10 — Platz in der ersten Reihe

Neuer Mitbewohner, der Farbe in den Alltag bringt. Hocker und Foto: Edition Populaire

Die comicartigen Sitzmöbel des Schweizer Designstudios Big Game für Moustache sind weltberühmt geworden. Kein Wunder, die Stühle, Sessel oder Hocker sind ein ziemlich starkes Statement. Deshalb lohnt es sich, dafür einen Platz im Haus zu schaffen. Zum Beispiel für den rosaroten Tabouret Bold von Big Game bei Edition Populaire.

