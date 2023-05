Schrumpfkur bei Mövenpick – Brasserie Baselstab wird verkauft

Die in Kriens beheimatete Sinnvoll Gastro übernimmt die drei Mövenpick-Betriebe in Basel, Chiasso und Luzern. Mitarbeiter und Konzepte sollen bleiben. Kurt Tschan

Die Brasserie Baselstab liegt an Toplage in der Basler Innenstadt. Der Aussenbereich gehört zu den beliebtesten Adressen der städtischen Gastro-Szene. Foto: Basel Tourismus

Seit diesem Monat hat die Brasserie Baselstab am Marktplatz einen neuen Besitzer. Sinnvoll Gastro aus Kriens hat neben dem Betrieb in der Basler Innenstadt auch die Restaurants in Chiasso und Luzern übernommen. 75 Jahre nach ihrer Gründung durch den Gastronomen und Hotelier Ueli Prager endet damit eine Ära. Mövenpick soll aber Mövenpick bleiben, verspricht Reto Aregger, Mitglied der Geschäftsleitung von Sinnvoll Gastro. Am Auftritt der Betriebe werde sich vorerst nichts ändern, verspricht er. Das bestehende Grundkonzept werde in allen Bereichen weitergeführt. «Es sind höchstens kleine Anpassungen geplant», sagt Aregger.