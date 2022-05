Mord- und Foltervorwürfe – Brasiliens Präsident verteidigt brutales Vorgehen der Polizei nach Todesfall Nach der zweittödlichsten Razzia in der Geschichte Rios gratulierte Jair Bolsonaro den Polizisten und sorgte damit für Entsetzen bei Menschenrechtsorganisationen. Auch zum Tod eines 38-Jährigen bei einer Verkehrskontrolle hat er sich nun geäussert. afp/sda

Hat einen Polizeieinsatz nicht überlebt: Genivaldo de Jesus Santos. Foto: Bruna Prado (Keystone)

Ein in Onlinenetzwerken veröffentlichtes Video eines Polizeieinsatzes in Brasilien sorgt für Empörung. Darauf ist zu sehen, wie in Umbauba, im Nordosten des Landes, ein Mann in den Kofferraum eines Polizeiautos gezwängt wird, obwohl aus diesem dicker Rauch quillt – offenbar von einer Tränengasgranate. Zwei Beamte versuchen dabei, die Kofferraum-Klappe zu schliessen, obwohl die Beine des Mannes noch herausschauen.

Der Mann schreit vor Schmerzen. Noch etwa eine Minute bewegt er auf dem Video (wir verzichten auf eine Verlinkung) seine Beine, dann wird er bewegungslos – die Polizisten beugen seine Beine und schliessen den Kofferraum. Später erklärte die Polizei, der verstorbene Festgenommene habe sich auf dem Weg zum Polizeirevier «unwohl» gefühlt und sei ins Spital gebracht worden. Ob er da bereits tot war oder im Spital starb, ist unklar. Der Mann ist tot. Laut Autopsie war die Todesursache «Ersticken».

Ein umstrittener Staatschef, der derzeit um seine Wiederwahl bei der im Oktober anstehenden Präsidentschaftswahl kämpft: Jair Bolsonaro. Foto: Joédson Alves (Keystone)

Trotz des brutalen Vorgehens der Polizei erhält sie Rückendeckung von Präsident Jair Bolsonaro. Dieser verteidigt den Polizeieinsat: «Ich bedauere, was passiert ist», sagte Bolsonaro am Montag. Aber die Autobahnpolizei mache im Allgemeinen einen aussergewöhnlichen Job.

Fordert «Gerechtigkeit für Genivaldo»: Brasiliens ehemaliger Ex-Präsident Lula (und derzeit als Präsidentschaftskandidat Gegner von Bolsonaro) während einer Kundgebung in São Paulo. Foto: Andre Penner (AP/Keystone)

Eine weitere Erklärung der Autobahnpolizei war, dass der offenbar an Schizophrenie leidende Mann «aggressiv» geworden sei. Die Beamten hätten daraufhin versucht, den Mann zu immobilisieren – mit wenig Erfolg. Die Behörde bedauerte den Vorfall und kündigte ein Disziplinarverfahren gegen die beiden mittlerweile suspendierten Polizisten an.

Mord- und Foltervorwürfe gegen Polizei nach tödlicher Razzia



Auch letzte Woche sorgte die Polizei für Negativschlagzeilen, nachdem es nach einer Razzia in Rio de Janeiro mehr als 20 Tote gegeben hatte. Einige der Leichen wiesen Anzeichen von Folter auf, sagte der Chef der Menschenrechtskommission der städtischen Anwaltskammer. Zudem bestehe der Verdacht, dass einige Opfer regelrecht hingerichtet worden seien, fügte Rodrigo Mondego hinzu. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen wegen möglicher Menschenrechtsverletzungen ein.

Am Tatort seien Hinweise gefunden worden, dass einige der Opfer womöglich gefoltert und kaltblütig ermordet worden seien, sagte Mondego der Nachrichtenagentur AFP. Das Gesicht einer der Leichen sei beispielsweise mit einem weissen Pulver – mutmasslich Kokain – beschmiert worden. Möglicherweise sei das Opfer gezwungen worden, die Droge zu essen.

Militärpolizisten in Rio de Janeiro nach einem Einsatz gegen Drogendealer, bei dem es viele Tote gab. (24. Mai 2022). Foto: Andre Coelho (Keystone)

«Das ist ein Akt der Folter», sagte Mondego. Zudem hätten Zeugen berichtet, «dass Männer, die sich der Polizei ergeben hatten, im Wald erschossen wurden». Es habe offenbar «eine grosse Zahl willkürlicher Hinrichtungen» gegeben.

Polizei erklärt, sie sei unter Beschuss geraten

Die Militärpolizei hatte angegeben, sie habe bei dem Einsatz in einem Armenviertel von Rio am Dienstag versucht, führende Kriminelle aufzuspüren und festzunehmen. Dabei sei sie unter Beschuss geraten. Beim darauffolgenden Gefecht seien mehrere mutmassliche Bandenmitglieder sowie eine Bewohnerin getötet worden, die von einem Querschläger getroffen worden sei. Die Polizei gab die Zahl der Toten mit 23 an, die Gesundheitsbehörden sprachen von mindestens 26 Opfern.

Allein die hohe Zahl an Toten sei Anlass zur Sorge, sagte Mondego. «Wenn man sich Statistiken auf der ganzen Welt anschaut, wird man nie ein Feuergefecht sehen, bei dem auf einer Seite mehr als 20 Menschen getötet werden und auf der anderen Seite niemand.»

Es war die zweittödlichste Razzia in der Geschichte Rios. Die Polizei der Metropole versucht seit einiger Zeit, die als «Favelas» bezeichneten Armenviertel der Stadt aus dem Griff von Drogenbanden zu befreien.

Bolsonaro: «Bravo an die Krieger»

Der rechtsradikale Präsident Jair Bolsonaro hatte den Polizisten unmittelbar nach dem Einsatz am Dienstag gratuliert: «Bravo an die Krieger», welche die «mit dem Drogenhandel in Zusammenhang stehenden Aussenseiter neutralisiert haben», schrieb er auf Twitter. Der umstrittene Staatschef kämpft derzeit um seine Wiederwahl bei der im Oktober anstehenden Präsidentschaftswahl.

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch kritisierte Bolsonaro für seine Stellungnahme. Nicht nur der Polizeieinsatz an sich gebe Grund zur Besorgnis, sondern auch die Wortwahl des Präsidenten: «Seine Botschaft an die Polizei war klar: Ihr könnt weiter mit völliger Straflosigkeit töten», erklärte die Organisation.

Die brasilianische Polizei gilt als eine der brutalsten weltweit. Im vergangenen Jahr wurden bei verschiedenen Einsätzen nach Angaben von Aktivisten mehr als 6100 Menschen getötet.

