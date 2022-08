Leandro Lo – Brasiliens Jiu-Jitsu-Weltmeister durch Kopfschuss getötet Der 33-jährige Kampfsportler und seine Freunde wurden in einem Club bedroht. Nachdem Lo den Angreifer, einen Polizisten, der nicht im Dienst war, bewegungsunfähig gemacht hatte, liess er ihn wieder los. Dann zog der Täter eine Waffe und schoss.

Leandro Lo, einer der erfolgreichsten Jiu-Jitsu-Athleten aller Zeiten, ist tot. Foto: Leandro Lo/Instagram

Der achtfache brasilianische Jiu-Jitsu-Weltmeister Leandro Lo ist erschossen worden. Nach Angaben der Anwältin seiner Familie wurde der 33-Jährige am Sonntag bei einer Auseinandersetzung in einem Club in São Paulo in den Kopf geschossen und erlag später seinen Verletzungen. Medienberichten zufolge handelt es sich bei dem mutmasslichen Täter um einen Polizisten, der zu dem Zeitpunkt nicht im Dienst war. Er habe sich den Behörden gestellt.

Nach Angaben der Anwältin Iva Siqueira Júnior hatte Lo mit Freunden ein Konzert im «Clube Siria» besucht, als sich der Polizist mit einer Flasche bewaffnet bedrohlich ihrem Tisch näherte. Lo habe den Angreifer rasch zu Boden gedrückt, um einen Kampf zu vermeiden. Anschliessend hätten seine Freunde den beiden aufgeholfen und den Angreifer aufgefordert, sich zu beruhigen und zu gehen.

«Genau in diesem Moment soll sich der Mann umgedreht, eine Waffe gezogen und Leandro in den Kopf geschossen haben», sagte Siqueira der Nachrichtenagentur AFP. Sein Opfer wurde demnach noch ins Spital gebracht, dort aber für hirntot erklärt. Der 30-jährige Verdächtige kam zunächst für 30 Tage in Untersuchungshaft, wie die Zeitung «Folha de São Paulo» berichtete.

Jiu-Jitsu-Fans aus aller Welt bekundeten im Internet ihre Trauer über den brutalen Tod des Ausnahmetalents. Lo gewann zwischen 2012 und 2022 Weltmeistertitel des Internationalen Brasilianischen Jiu-Jitsu-Verbands (IBJJF) in fünf verschiedenen Gewichtsklassen – ein Rekord.

Das brasilianische Jiu-Jitsu ist eine Abwandlung der japanischen Kampfkünste Judo und Jiu Jitsu. Sie entwickelte sich im 20. Jahrhundert und spielt bei allen Kampfsport-Wettkämpfen eine wichtige Rolle.

AFP

