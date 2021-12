Just vor dem Weihnachtsgeschäft – Brand bremst Baselbieter Start-up brutal aus Die BaZ wollte den Pop-up-Shop Nahmoo der Senkrechtstarter Steve Häfelfinger und Lars Wagner porträtieren. Doch nun hat Qualm aus dem Nebenhaus alle Kleider zerstört. Julia Gisi

Rauch macht dem Pop-up-Geschäft des Online-Modehauses Nahmoo einen Strich durch die Rechnung. Quelle: Nahmoo

Ein halbes Dutzend Feuerwehrautos, Polizei, Blaulicht und überall Rauch – ein Szenario, das man sich lieber nicht vorstellen möchte. Steve Häfelfinger sieht genau solche Bilder, als er am Donnerstagabend in Liestal mit seinem Auto auf den Wasserturmplatz einbiegt, aber nicht vor dem geistigen Auge – in Realität. Auf dem Platz, an dem sich auch der Pop-up-Shop Nahmoo befindet, den er zusammen mit seinem Cousin Lars Wagner betreibt.

Zuvor hat die Angestellte der beiden Häfelfinger ein Foto via Whatsapp geschickt, mit den Worten: «Nebenan brennt es.» Auf dem Bild ist ihr Geschäft zu sehen, voller Qualm. «Natürlich bin ich sofort ins Auto gestiegen und nach Liestal gefahren», sagt der junge Geschäftsmann.