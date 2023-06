Duell der Basler Stürmer – Bradley Fink und Andrin Hunziker – es kann nur einen geben Beide sind Schweizer, Stürmer und 20 Jahre jung. Und diese Ähnlichkeiten dürften dazu führen, dass der Club bei einem der beiden noch Lösungen suchen muss. Tilman Pauls

Es ist durchaus möglich, dass der FC Basel entweder im Fall von Bradley Fink (links) oder von Andrin Hunziker noch nach einer Lösung suchen muss. Vorerst plant der Club aber mit beiden Stürmern. Fotomontage: BaZ

Bradley Fink will sich durchboxen. So darf man das Programm des Stürmers in den letzten Wochen zumindest interpretieren, denn eine grosse Pause hat er sich nun wirklich nicht gegönnt. Erst hat er mit der Schweizer U-21 trainiert, zumindest so lange, bis er aus dem definitiven Kader für die EM gestrichen wurde. Und danach hat er fleissig Sonderschichten geschoben.