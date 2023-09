Bottminger Schloss – «Wir haben keinen Barockgarten wiederhergestellt» Nach 20 Jahren sind der Süd- und der Ostpark vom Bottminger Schlossgarten fertiggestellt. Darin enthalten seien nun auch moderne Elemente, sagt die kantonale Denkmalpflegerin Brigitte Heitz-Frei. Tanja Opiasa

Eine neu angelegte Allee ziert den Schlossgarten. Foto: Georg Aerni

Mehr als 20 Jahre hat sie gedauert, die Umgestaltung der Parkanlage vom Weiherschloss Bottmingen. Am Freitag wurden Süd- und Ostgarten des Bottminger Wahrzeichens eröffnet. Dabei seien neu angelegte Alleen das prägendste Element der Neugestaltung, schreibt die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion in einer Medienmitteilung.

«Ein 100-jähriger Garten wie dieser erlebt eine eigene Geschichte», sagt die kantonale Denkmalpflegerin Brigitte Heitz-Frei auf Anfrage der BaZ. Sie habe die Umgestaltung des Parkgartens seit 25 Jahren begleitet. Früher als Privatgarten genutzt und später für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht, sei der Garten mittlerweile in Kantonsbesitz, erklärt Heitz-Frei. «Vor 25 Jahren hatte der Garten bereits einen beeindruckenden Baumbestand, allerdings war er kaum unterhalten.» Eine Umgestaltung habe sich also aufgedrängt, so Heitz-Frei, die vom Endergebnis überzeugt ist. Insbesondere die Allee entwickle sich gut.

Archäologische Grabungen hätten vor Jahren Fundamente einer dreiteiligen Brunnenanlage aus der Barockzeit freigelegt, schreibt die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion in der Mitteilung. Und weiter: «So entstand die Idee, ein gartendenkmalpflegerisches Konzept zu entwickeln. Dabei wurde das Übereinanderlegen von Elementen unterschiedlicher Stilepochen zum Thema der Neuinterpretation.» Die neue Gestaltung mit geometrischen Elementen fusse auf minimalistisch inszenierten Neuinterpretationen barocker Vorbilder.

«Die Menschen nehmen nun vermehrt den Weg durch den Park», sagt die kantonale Denkmalpflegerin Brigitte Heitz-Frei. Foto: Georg Aerni

Man habe dennoch diverse moderne Elemente einfliessen lassen, so Heitz-Frei, die betont: «Wir haben keinen Barockgarten wiederhergestellt.» So seien die Brunnen beispielsweise in einem modernen Baustil aus rostigem Stahl gehalten, und bei den Pflanzen habe man in erster Linie mit Buchskugeln und Hortensien gearbeitet.

Ort für Hochzeiten und Apéros

Die bestehenden Bäume konnten ins neue Konzept eingebettet werden, wie Heitz-Frei sagt. Während die Platane mittlerweile 150 Jahre alt sei, sei die Zukunft der Blutbuche ungewiss: «Sie wurde vor zwei Jahren angezündet, seither erholt sie sich nur schwer.»

Heitz-Frei ist überzeugt, dass man mit der Neugestaltung des Gartens für die Bottminger und Bottmingerinnen einen Mehrwert gestaltet hat: «Die Menschen, die sich in Bottmingen bewegen, nehmen nun vermehrt den Weg durch den Park. Er gehört zum Zentrum dazu.» Auch diverse Hochzeiten und Apéros fänden dort neuerdings statt. Der Park sei rundum gepflegter und einheitlicher, auch Kinder und Familien kämen zum Verweilen, sagt Heitz-Frei. Räumt aber auch ein: Picknicken auf den Rasenflächen ist nicht erwünscht.

