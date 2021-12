Siegerprojekt für Schulhaus Talholz gekürt – Bottmingen schafft dringend benötigten Schulraum Die Einwohnergemeinde investiert rund 33 Millionen Franken zur Erweiterung des Schulstandortes Talholz. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass dafür eine Steuererhöhung notwendig wird. Tobias Gfeller

Eine Zweifachturnhalle soll die bestehende Turnhalle ersetzen. Zudem sollen zusätzliche Erweiterungsbauten benötigten Schulraum in Bottmingen schaffen. Foto: Kostas Maros

Dass Bottmingen seinen Schulraum am Standort Talholz gleich neben dem Schulhaus Hämisgarten im Dorfzentrum erweitern will, ist schon länger klar. Nun steht fest, mit welchem konkreten Projekt dies erreicht werden soll. In einem Architekturwettbewerb haben sich Gschwind Architekten aus Basel zusammen mit Ghiggi Paesaggi – Landschaft & Städtebau GmbH in Zürich durchgesetzt. Heute Samstag gibt es von 10 bis 16 Uhr eine Ausstellung im Eingangsbereich des Schulhauses Burggarten, in der das Siegerprojekt sowie die anderen zehn Beiträge der Öffentlichkeit präsentiert werden.