GPK kritisiert Schulhaus-Umbau – Bottmingen liess sich von der Angst vor politischem Widerstand leiten Die Sanierung des Burggartenschulhauses schlägt auch Jahre nach dem Bauende noch hohe Wellen. Die Gemeinde Bottmingen wird von der GPK mehrfach gerügt. Benjamin Wirth

Die Bottminger GPK kritisiert die Gemeinde für den Umbau des Burggartenschulhauses. Foto: Florian Bärtschiger

Im Leimental öffnen sich alte Wunden. Wieder einmal erhitzt die Sanierung des Bottminger Burggartenschulhauses die Gemüter, obschon das Bauprojekt bereits vor mehr als fünf Jahren abgeschlossen worden ist. An der letzten Gemeindeversammlung hat die Geschäftsprüfungskommission (GPK) ihren Jahresbericht präsentiert, in dem sie zu den Bauarbeiten am Burggarten Stellung bezieht. Ihr Verdikt bringt die Gemeinde in Erklärungsnot.

Aufgrund des befürchteten politischen Widerstands habe man schon bei der Erarbeitung der Realisierungsvarianten zu stark auf die erwarteten Folgekosten geachtet, kritisiert die GPK und fügt an: «Deshalb wurden nicht alle Möglichkeiten ergebnisoffen geprüft und aufgezeigt.»