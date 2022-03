Kundgebung auf Bundesplatz – Botschaft kündet Live-Rede von Selenski an – Cassis macht Einführung

Protestkundgebung auf Bundesplatz – Bern erwartet Video-Rede von Selenski Am Samstag findet in Bern eine Unterstützungskundgebung für die Ukraine statt. Auch der ukrainische Präsident soll mit einer Botschaft vertreten sein. LIVE

Der Angriffskrieg von Russland in der Ukraine fordert immer mehr Opfer. Gleichzeitig halten die Proteste in vielen Ländern an. Auch in der Schweiz.

Für heute Samstag laden die ukrainische Botschaft und der ukrainische Verein Bern zu einer Protestveranstaltung auf den Bundesplatz ein. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski wird an der Solidaritäts-Demonstration für die Ukraine in Bern live zugeschaltet werden. Eingeführt wird seine Rede von Bundespräsident Ignazio Cassis.

Eine entsprechende Anfrage habe die ukrainische Botschaft in Bern gestellt, sagte Michael Steiner, der Kommunikationschef des Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA), am Samstag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Das EDA und die Botschaft hätten sich dann auf dieses Vorgehen geeinigt.

Zuerst war geplant gewesen, dass Selenski lediglich in einer Video-Botschaft zu den Anwesenden spricht. Die Demonstration «Solidarität mit Ukraine, stoppt den Krieg jetzt!» soll um 15 Uhr beginnen. Cassis werde die Einführungsrede um 15.15 Uhr halten, sagte Steiner. Danach werde Selenski zu den Anwesenden sprechen.

Laut den Veranstaltern ist eine «friedliche Veranstaltung mit Botschaftern diverser Länder sowie bekannten Artisten und Sportlern» geplant. Der Botschafter der Ukraine in der Schweiz, Artem Rybchenko, wird an der Veranstaltung eine Rede auf Deutsch halten. (sda)

SDA/mb/Jürg Spori/Urs Wüthrich/rag

