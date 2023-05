Einst populär: Boris Palmer. Foto: Keystone

Am Ende war es nicht das rassistische N-Wort, das Boris Palmer zu Fall brachte, sondern ein J-Wort: Judenstern. Nur weil er das N-Wort einem dunkelhäutigen Menschen ins Gesicht sage, sei er doch noch kein Nazi, rechtfertigte sich Palmer vor Demonstrantinnen und Demonstranten, die ihn in Frankfurt solcherart beschimpften. Diese Schmähung sei «nichts anderes als der Judenstern». Der Geschmähte stellte sich also mit den verfolgten Juden im Nationalsozialismus gleich.