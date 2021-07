Analyse zu Corona in Grossbritannien - Boris Johnson will die Normalität zurück – um fast jeden Preis

Geht eine riskante Wette ein: Der britische Premier Boris Johnson. Foto: Daniel Leal-Olivas (AFP)

In einem war sich ganz Grossbritannien einig gestern. Mit der Ankündigung, dass er noch diesen Monat praktisch alle Lockdown-Restriktionen aufheben will, hat Boris Johnson sich auf völliges Neuland gewagt. Am 19. Juli mache der Briten-Premier England zu der «am wenigsten eingeschränkten Gesellschaft in Europa», meldete am Dienstag Londons liberaler «Guardian». Mit diesem «Big Bang» gehe die Regierung aber «ein gewaltiges Risiko» ein. Auch die konservative «Times» fand, dass Johnson eine «regelrechte Wette» eingegangen sei mit seiner Entscheidung, das Land über Nacht «in die Freiheit» zu entlassen.

